FIM DO CHEIRO RUIM
Truque barato com vinagre acaba com o mau cheiro em casa
O truque promete eliminar odores indesejáveis e matar bactérias
Por Franciely Gomes
Algumas áreas da casa passam despercebidas na hora da limpeza e acumulam mau cheiro ao longo dos meses. Regiões como grelhas e ralos de ventilação dos banheiros e cozinhas são os mais propícios a sofrerem deste mal, que pode ser acabado com um truque feito com vinagre branco.
Item fundamental da cozinha dos brasileiros, o vinagre tem a função de acabar com bactérias e neutralizar odores de forma prática, sem o auxílio de produtos químicos agressivos, que podem ser tóxicos em determinadas quantidades.
O truque consiste em despejar uma xícara de vinagre branco diretamente sobre a grelha ou ralo e deixar agir de 15 a 30 minutos. Em seguida, é importante esfregar a região com uma escova ou esponja para retirar a sujeira grudada e enxaguar com água quente para remover todos os resíduos.
É ideal que o processo seja feito uma vez por semana em áreas úmidas, reduzindo o risco de odores fortes no local. Já em locais manos úmidos pode ser feito com um intervalo maor de até 15 dias da última aplicação.
Leia Também:
Benefícios do vinagre
Vale lembrar que o vinagre branco é conhecido por uma série de propriedades. Pesquisadores apontam que sua composição com ácido acético possui ação antibacteriana e antifúngica.
Dentre as bactérias que podem ser exterminadas pelo composto estão a E. coli e a Salmonella, que podem ser encontradas em alimentos do dia a dia. O vinagre também ajuda a dissolver depósitos minerais e restos orgânicos, responsáveis pelo mau cheiro em superfícies.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes