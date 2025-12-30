Menu
FIM DO CHEIRO RUIM

Truque barato com vinagre acaba com o mau cheiro em casa

O truque promete eliminar odores indesejáveis e matar bactérias

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/12/2025 - 16:35 h
O item ajuda na limpeza mais pesada
O item ajuda na limpeza mais pesada

Algumas áreas da casa passam despercebidas na hora da limpeza e acumulam mau cheiro ao longo dos meses. Regiões como grelhas e ralos de ventilação dos banheiros e cozinhas são os mais propícios a sofrerem deste mal, que pode ser acabado com um truque feito com vinagre branco.

Item fundamental da cozinha dos brasileiros, o vinagre tem a função de acabar com bactérias e neutralizar odores de forma prática, sem o auxílio de produtos químicos agressivos, que podem ser tóxicos em determinadas quantidades.

O truque consiste em despejar uma xícara de vinagre branco diretamente sobre a grelha ou ralo e deixar agir de 15 a 30 minutos. Em seguida, é importante esfregar a região com uma escova ou esponja para retirar a sujeira grudada e enxaguar com água quente para remover todos os resíduos.

É ideal que o processo seja feito uma vez por semana em áreas úmidas, reduzindo o risco de odores fortes no local. Já em locais manos úmidos pode ser feito com um intervalo maor de até 15 dias da última aplicação.

Benefícios do vinagre

Vale lembrar que o vinagre branco é conhecido por uma série de propriedades. Pesquisadores apontam que sua composição com ácido acético possui ação antibacteriana e antifúngica.

Dentre as bactérias que podem ser exterminadas pelo composto estão a E. coli e a Salmonella, que podem ser encontradas em alimentos do dia a dia. O vinagre também ajuda a dissolver depósitos minerais e restos orgânicos, responsáveis pelo mau cheiro em superfícies.

x