Bahia prepara concursos com mais de mil vagas e salários de R$ 6,6 mil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece vagas de estágios para cidades baianas

A Bahia está se preparando para despontar ofertas únicas de concursos públicos para o ano de 2025. Diversas instituições federais, regionais e municipais estão oferecendo, juntas, mais de 1 mil vagas em processos seletivos que vão desde nível médio, superior e estágios.

Os salários atrativos chegam a até R$ 6.681,70 em diversas cidades baianas, como Salvador e Porto Seguro.

FUNAI

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) divulgou o seu edital nº 13/2025 para contratação temporária. O processo seletivo FUNAI abre 900 vagas de caráter imediato para cargos nas áreas de Proteção Territorial. Na Bahia são oferecidas vagas para Porto Seguro.

As oportunidades são para Agente Temporário de Proteção Territorial, que exige nível médio completo de escolaridade, e para Especialista Temporário em Proteção Territorial com as áreas de:

Apoio Administrativo

Suporte em Atividades de Campo

Georreferenciamento

Manejo Integrado do Fogo.

O edital informa que os contratados na função de Agente receberão R$ 2.452,50 mensais, enquanto Especialistas terão remuneração de R$ 6.681,70 por mês. Ambos os valores fazem referência a jornadas de 40 horas de trabalho semanal.

Quem tiver interesse em se candidatar poderá fazê-lo por meio de preenchimento de formulário online no site da FUNAI.

Conselho Regional de Química

O Conselho Regional de Química (CRQ) da 7ª Região abriu seu edital nº 1/2025 com oportunidades no estado da Bahia. O concurso CRQ BA oferece vagas de caráter imediato, além de formação de cadastro reserva para contratação de efetivos, com lotação para Salvador.

O edital informa que há vagas para o cargo de Assistente Administrativo e para Fiscal Técnico. Serão contemplados profissionais de nível médio completo e nível técnico em Química com registro ativo no Conselho, respectivamente. As remunerações variam entre R$ 2.679,01 e R$ 3.597,51.

A participação no certame deverá ser solicitada até o dia 08 de dezembro de 2025, com o prazo encerrando às 23h, conforme horário oficial de Brasília. De acordo com o edital, a inscrição precisa ser feita pelo site do Instituto Quadrix.

Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (CRB5) divulgou edital que oferece 80 vagas no estado da Bahia, sendo 2 vagas efetivas e o restante para cadastro de reserva. Os cargos contemplados são de Assistente Administrativo e Bibliotecário Fiscal.

O certame oferece oportunidades a profissionais de níveis médio e superior de escolaridade. A lotação prevista é no município de Salvador.

Conforme o edital, as remunerações serão de até R$ 1.610,80 (+ benefícios) para cargo de nível médio, e de R$ 2.550,00 (+ benefícios) para nível superior. Já a carga horária semanal para ambas escolaridades será de 40 horas.

A seleção está sendo elaborada e executada pelo Instituto Quadrix, que atua como banca organizadora. O prazo para solicitar a participação no certame ficará aberto até as 23h do dia 05 de novembro de 2025. Dentro desse período, os interessados deverão entrar no site da banca e preencher o formulário eletrônico.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou o comunicado 01/2025, destinado à pré-inscrição para estudantes interessados em estagiar no órgão em 2025. A seleção, realizada em parceria com o CIEE, contempla oportunidades para jovens de 16 anos ou mais que estejam matriculados regularmente em instituições de ensino reconhecidas.

As oportunidades abrangem estudantes de ensino médio, técnico e superior, distribuídos em determinadas diversas cidades da Bahia. As bolsas variam entre nível médio, técnico e superior:

Médio/Técnico: R$ 486,05 (4h) ou R$ 694,36 (6h);

Superior: R$ 787,98 (4h) ou R$ 1.125,69 (6h)

A bolsa-auxílio é acrescida de auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado presencialmente. O prazo para se candidatar ao estágio é de 22 de setembro a 21 de outubro de 2025, até às 12h do último dia, pelo portal do CIEE.

SAEB BA

Movimentando uma quantidade significativa de vagas, o estágio Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB BA) publicou novo edital com 4.728 vagas para a formação do banco de jovens que participarão do Programa Partiu Estágio.

As oportunidades são para estudantes de cursos voltados ao nível superior, em diversas especialidades. A lotação das vagas também segue o caráter de amplitude, sendo apresentados variados municípios localizados em todo o território do estado da Bahia.

Todos os estagiários receberão uma bolsa de estágio de R$ 607,00, acrescida de auxílio-transporte. No caso das vagas para a instituição DESENBAHIA, a bolsa será de R$ 1.726,00, além do auxílio-transporte. Já a empresa BAHIAGÁS oferece bolsa de R$ 800,00, mais auxílio-alimentação de R$ 700,00 e auxílio-transporte.

As inscrições do estágio SAEB BA ocorrerão no site do Governo da Bahia, até o dia 31 de outubro de 2025. Para se cadastrar, é necessário preencher os seguintes requisitos: