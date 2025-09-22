CNU: locais de provas são divulgados nesta segunda; veja como acessar

Candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em 2024 - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Governo Federal divulga nesta segunda-feira, 22, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), faltando apenas 13 dias para a aplicação da primeira prova do certame, marcada para o dia 5 de outubro.

O cartão com informações sobre o local em que serão aplicadas as provas objetivas será divulgado às 18h, no site em que fez a inscrição.

Os exames serão aplicados em 228 cidades distribuídas pelas cinco regiões do Brasil e os candidatos foram distribuídos em locais de provas levando em consideração o CEP informado no momento da inscrição.

Como acessar

Para obter o cartão de confirmação, o candidato deve acessar a mesma página onde fez a inscrição. É necessário fazer login no site da FGV com os dados da conta gov.br e clicar na Área do Candidato.

A prova objetiva do concurso unificado será aplicada no dia 5 de outubro | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova para facilitar a localização.

O documento também tem informações como o número definitivo da inscrição, os horários das provas e se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo.

CNU 2

O Enem dos Concursos deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil.