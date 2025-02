Concurso da PF: 5 dicas de como se preparar para certame autorizado

Todos os cargos acima têm como requisito o nível superior, para uma jornada de trabalho de 40 horas - Foto: Arquivo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) autorizou nesta sexta-feira, 14, a realização de um novo concurso que vai ofertar 1 mil vagas. Serão 120 vagas para o cargo de delegado, 69 para perito, 630 para agente, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista.

A autorização, assinada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi formalizada pela portaria nº 19.026-DG/PF, de 13 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União. O prazo para a publicação do edital de abertura das inscrições para o concurso será de até seis meses – contados a partir do dia da publicação.

Todos os cargos acima têm como requisito o nível superior, para uma jornada de trabalho de 40 horas. Também será exigido que o candidato apresente Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o servidor público Federal, Matheus Santos, explica que a divulgação do certame era muito aguardada entre os concurseiros e a instituição deve aproveitar para ampliar as oportunidades ofertadas.

“O último concurso da PF foi em 2021, que chamou além do número de vagas previsto, ainda mais que a Polícia Federal está com novas atribuições e acaba tendo essa necessidade”, disse ele.

Confira dicas importantes relacionadas ao concurso 2025, segundo o especialista nas áreas tribunais e policiais:

Quais as etapas do concurso da PF

“É um concurso que tem a prova objetiva, que no último concurso foi composta por 120 questões, e a prova foi organizada pela banca Cebraspe, uma prova no modelo certo ou errado, composta também de uma prova discursiva de até 30 linhas, uma dissertativa argumentativa, após ele ser aprovado nas provas objetiva e discursiva, ele vai passar por um TAF, que é o teste de aptidão física, que tem lá os exercícios dentro da perspectiva da capacidade para verificar se ele tem essa capacidade para ser policial federal. Neste TAF tem provas como natação, corrida, barra fixa e impulsão horizontal. Após isso, ele segue nas fases, tem uma avaliação psicológica, mais conhecida ali como teste psicotécnico, e também os exames de saúde para verificar a sua capacidade física e mental, além do curso de formação profissional que acontece em Brasília, na Academia Nacional da Polícia Federal, um curso de formação, para de fato ele entender os conhecimentos da PF, ele ser preparado de fato para tomar posse no seu cargo público. Durante todo o período do concurso, o concurseiro também passa por uma investigação para saber os antecedentes, e se o candidato tem uma vida pregressa que seja compatível com a atividade da Polícia Federal”

Quais os métodos de preparo para cada cargo

“A depender do perfil de cargo ali, por exemplo, os cargos de agente escrivão, eles são mais focados em disciplinas como informática, contabilidade, português, que tem o maior peso na prova. Então é necessário o candidato ter atenção com essas disciplinas e ele pode se basear nisso de acordo com o último edital do concurso em 2021. Já no cargo de delegado, as matérias jurídicas são as que têm o maior peso e na área de perícia, obviamente, ali os conhecimentos específicos daquela área de perícia que ele vai buscar a sua aprovação”

Idade mínima e máxima para o concurso

“Para os cargos da Polícia Federal, não tem idade máxima. Na verdade, a idade máxima é a idade da aposentadoria compulsória. Diferente de concursos militares em que sempre tem aquele teto da idade de 30, 35 anos, na Polícia Federal não há esse limite. Então, a gente sempre vê muitos alunos aí, muitos candidatos que entram até mesmo acima dos 40 anos. A idade mínima de 18 anos, que é prevista pela própria Constituição e a idade máxima até os 75 anos, nível superior em qualquer área de formação para agentes, escrivão, papiloscopista, e nível superior em direito para delegado e no perito, nível superior na sua área de especialidade do cargo de perícia”

Qual conteúdo ter mais atenção?

“O cargo exige nível superior, como já citei, é necessário que o candidato seja habilitado nas provas objetivas e discursivas, então é importante ele ter atenção a esse conteúdo programático. Importante também é a preparação para o teste de aptidão física, que muita gente acaba negligenciando por não estar preparado fisicamente para uma corrida, para uma natação, para um exercício de barra fixa, uma impulsão horizontal, enfim. Para o cargo de agente a disciplina de português, informática e contabilidade somaram 84 itens de 120 na última prova então a gente percebe então que essas três disciplinas tem um peso gigante. Já as disciplinas jurídicas mesmo, como constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, legislação penal especial são as disciplinas que têm maior relevância se tratando do cargo de delegado”

Quando começar a se preparar?

“O edital pode ser publicado até agosto. Então é o tempo que tem, seis meses. O candidato tem esse tempo e mais talvez uns dois a três meses de publicação depois do edital, ou seja até nove meses para se preparar para a prova. Ele precisa conhecer os principais conteúdos programáticos, trabalhando suas revisões, as questões, buscando ali simular esse ambiente de prova. Certamente aqueles que tiverem foco e determinação de estudar pelo menos umas três horas por dia, estar atento a esses conteúdos mais cobrados, de maior peso, de maior relevância, com certeza podem chegar competitivos aí para alcançar uma dessas vagas no concurso”