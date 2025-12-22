Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Concurso para professores tem 4 mil vagas e salários de até R$ 5 mil

As inscrições têm início nesta segunda-feira, 22, e seguem abertas até 20 de janeiro de 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/12/2025 - 8:06 h
O processo está dividido em quatro etapas
Iniciam, nesta segunda-feira, 22, as inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação do Piauí (Seduc), que oferta 4 mil vagas para professores.

Do total de oportunidades, 2 mil são para preenchimento imediato, enquanto as outras 2 mil formarão cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 2.625,41 para jornada de 20 horas semanais e de R$ 5.250,83 para 40 horas.

O concurso vai selecionar professores para as disciplinas de Arte, Educação Física, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Inglês, Matemática, Português, Sociologia e Química.

O processo está dividido em etapas:

  • provas objetiva e discursiva, ambas eliminatórias e classificatórias;
  • prova didática, na qual o candidato apresenta plano de aula e ministra conteúdo;
  • avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 1º de março de 2026, enquanto a didática ocorrerá entre 1º e 4 de maio de 2026. As avaliações serão aplicadas nos municípios sede das Gerências Regionais de Educação.

O edital de resultado final da avaliação de títulos e de resultado final do concurso está previsto para sair em 25 de agosto de 2026.

Inscrições:

As inscrições devem ser realizadas até 20 de janeiro de 2026 por meio dos sites do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame, e da Seduc.

x