Confira os concursos com inscrições abertas em agosto na Bahia

Com a chegada do mês, os concurseiros devem estar ainda mais atentos, principalmente para quem está buscando uma cadeira no funcionalismo público na Bahia. O estado está com diversas oportunidades abertas para concursos públicos, para cargos de nível médio, técnico e superior, com salários que chegam a até R$ 10 mil.

Confira alguns certames:

Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana vai realizar um concurso para o preenchimento de 592 vagas em diversos setores da administração pública. São oportunidades em áreas como Medicina, Arquitetura e Engenharia, com salários que chegam a R$ 3.306,28.

Os interessados podem se inscrever das 10h de quarta-feira, 31, até o dia 2 de setembro, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Correios

Do dia 7 de agosto até o dia 8 de setembro, as inscrições para o concurso do Correios estarão abertas, com vagas também para a Bahia. Serão ofertadas 33 vagas imediatas e oportunidades em cadastro reserva para cargos na área de Medicina e Segurança do Trabalho.

Os salários iniciais variam entre R$ 3,6 mil e R$ 6,8 mil, a depender da função pleiteada pelo candidato. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

Câmara de Campo Formoso

A Câmara Municipal de Campo Formoso também está com inscrições abertas até esta sexta-feira, 2 de agosto, para preenchimento de 14 vagas imediatas para diversos cargos, de nível médio/técnico, fundamental, superior e médio.

O salário inicial aos profissionais varia de R$ 1.456,00 a R$ 3.150,00 para trabalhar em jornadas de 30 a 40 horas por semana. As inscrições podem ser feitas no site da banca Consultoria e Estudos Pedagógicos (CONSEP).

Câmara de Juazeiro

Estão abertas até o dia 12 de agosto de 2024, as inscrições para o concurso da Câmara de Juazeiro, que vai preencher 96 vagas para profissionais de diferentes áreas - 38 vagas e mais 58 para cadastro reserva.

Os salários iniciais variam entre os cargos oferecidos de R$ 2.496,00 a R$ 5.204,00, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Legatus.

Prefeitura de Ibirataia

A Prefeitura de Ibirataia está com um concurso aberto para o preenchimento de 79 vagas imediatas, de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração prevista fica entre R$ 1.412,00 e R$ 4.580,57, variando conforme o cargo pleiteado.

As inscrições seguem abertas até o dia 06 de agosto de 2024, e podem ser feitas através do site do IDCAP.

Prefeitura de Ipiaú

A Prefeitura de Ipiaú também está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher mais de 400 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.420,00 a R$ 10.000,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto de 2024, através do site da PLANEJAR Consultoria.

Prefeitura de Itapé

Neste concurso, a Prefeitura de Itapé deve contratar 51 profissionais, de áreas diversas de nível médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.412,00 e R$ 2.500,00, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. Para os interessados, as inscrições podem ser feitas no site da Planejar Consultoria até o dia 5 de agosto de 2024.

Prefeitura de Juazeiro

Também em Juazeiro, também estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura com oferta de 233 vagas imediatas para profissionais de diferentes áreas e níveis. Os salários variam entre R$ 1.412,00 e podem chegar a R$ 12.868,87.

As inscrições estarão abertas até as 23h59 de 6 de setembro de 2024, no site do IDIB.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Até o dia 21 de agosto de 2024, a UESB está recebendo inscrições para o preenchimento de uma vaga para o cargo de Professor Auxiliar, nível “A”, destinado a candidatos com residência ou especialização.

A remuneração mensal varia de R$ 4.326,92 e pode chegar a R$ 7.363,07. Além do salário-base, o aprovado terá incentivo de pós-graduação e auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas no site da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

Universidade Federal da Bahia

Estão sendo oferecidas 25 vagas para o concurso da UFBA, para contratação de profissionais para a carreira do Magistério Superior. A remuneração dos professores varia de R$ 2.681,35 a R$ 10.481,64, para jornadas de 20 a 40 horas semanais. Com prazo de até o dia 19 de agosto, as inscrições podem ser feitas pelo site da UFBA