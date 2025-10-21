Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

CRN-5 abre concurso para vagas com salário de quase R$ 7 mil

Cargos são tanto para nível médio quanto superior

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

21/10/2025 - 16:47 h
Concurso com salário de quase R$ 7 mil abre vagas para "Fiscal de Nutrição" e "Assistente Técnico".
Concurso com salário de quase R$ 7 mil abre vagas para "Fiscal de Nutrição" e “Assistente Técnico”. -

O CNR-5 (Conselho Regional de Nutrição da 5º Região) que engloba os estados da Bahia e Sergipe, publicou o edital de seu concurso nesta terça-feira, 21. O certame visa efetivar profissionais nas funções de “Fiscal de Nutrição” e “Assistente Técnico”.

A lotação dos aprovados será somente no município de Salvador. As inscrições iniciam nesta terça-feira, 21, e seguem abertas até o dia 3 de dezembro. Somente um vaga para cada cargo está sendo disponibilizada.

Salários

A remuneração das vagas variam de acordo com o cargo, para o de auxiliar técnico, o salário recebido será de R$ 2.650, já para o cargo de fiscal de nutrição, a quantia recebida será de R$ 6.874,43, além dos benefícios como:

  • auxílio-transporte;
  • auxílio-alimentação;
  • auxílio cesta básica;
  • plano de saúde.

Inscrição

As inscrições para o concurso do CRN-5 devem ser feitas por meio do site oficial, a partir das 8h desta terça-feira, 21, até às 23h59 do dia 3 de dezembro.

Para se inscrever, uma taxa é pedida, para as pessoas que tentaram a vaga de “assistente técnico” R$ 70 são cobrados, enquanto para “fiscal de nutrição” é R$ 110.

Como será a prova?

O concurso público vai seguir as seguintes etapas:

  • Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
  • Prova discursiva, para todos os cargos;
  • Prova de títulos, de caráter eminentemente classificatório;
  • Apresentação de memorial, com tempo máximo de trinta minutos, para os 10 primeiros candidatos classificados na prova objetiva para o cargo de Fiscal de Nutrição;
  • Entrevista de 30 minutos, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada exclusivamente para os 10 primeiros candidatos classificados no cargo de Assistente Técnico.

As provas objetivas vão ser aplicadas em Salvador no dia 14 de dezembro. Informações como local e horário da aplicação da prova serão disponibilizadas no dia 11 de dezembro, após às 18h.

A avaliação de conhecimentos vai constar com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, com o valor total de 100 pontos, seguindo esta distribuição:

Língua portuguesa

  • Questões discursivas: 0;
  • Questões objetivas: 10;
  • Peso das questões: 2,0;
  • Total de pontos: 20,0.

Conhecimentos específicos

  • Questões discursivas: 0;
  • Questões objetivas: 20;
  • Peso das questões: 2,5;
  • Total de pontos: 50,0.

Técnica situacional (discursiva)

  • Questões discursivas: 1;
  • Questões objetivas: 0;
  • Peso das questões: 30,0;
  • Total de pontos: 30,0.

Total de questões

  • Questões discursivas: 1;
  • Questões objetivas: 30;
  • Total de pontos: 100,0.

Gabarito

O gabarito será publicado a partir das 19h do dia 14 de dezembro.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contando da data da respectiva homologação, com esse prazo podendo ser estendido uma vez por um período igual.

x