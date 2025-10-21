CONCURSOS
CRN-5 abre concurso para vagas com salário de quase R$ 7 mil
Cargos são tanto para nível médio quanto superior
O CNR-5 (Conselho Regional de Nutrição da 5º Região) que engloba os estados da Bahia e Sergipe, publicou o edital de seu concurso nesta terça-feira, 21. O certame visa efetivar profissionais nas funções de “Fiscal de Nutrição” e “Assistente Técnico”.
A lotação dos aprovados será somente no município de Salvador. As inscrições iniciam nesta terça-feira, 21, e seguem abertas até o dia 3 de dezembro. Somente um vaga para cada cargo está sendo disponibilizada.
Salários
A remuneração das vagas variam de acordo com o cargo, para o de auxiliar técnico, o salário recebido será de R$ 2.650, já para o cargo de fiscal de nutrição, a quantia recebida será de R$ 6.874,43, além dos benefícios como:
- auxílio-transporte;
- auxílio-alimentação;
- auxílio cesta básica;
- plano de saúde.
Inscrição
As inscrições para o concurso do CRN-5 devem ser feitas por meio do site oficial, a partir das 8h desta terça-feira, 21, até às 23h59 do dia 3 de dezembro.
Para se inscrever, uma taxa é pedida, para as pessoas que tentaram a vaga de “assistente técnico” R$ 70 são cobrados, enquanto para “fiscal de nutrição” é R$ 110.
Como será a prova?
O concurso público vai seguir as seguintes etapas:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova discursiva, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter eminentemente classificatório;
- Apresentação de memorial, com tempo máximo de trinta minutos, para os 10 primeiros candidatos classificados na prova objetiva para o cargo de Fiscal de Nutrição;
- Entrevista de 30 minutos, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada exclusivamente para os 10 primeiros candidatos classificados no cargo de Assistente Técnico.
As provas objetivas vão ser aplicadas em Salvador no dia 14 de dezembro. Informações como local e horário da aplicação da prova serão disponibilizadas no dia 11 de dezembro, após às 18h.
Leia Também:
A avaliação de conhecimentos vai constar com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, com o valor total de 100 pontos, seguindo esta distribuição:
Língua portuguesa
- Questões discursivas: 0;
- Questões objetivas: 10;
- Peso das questões: 2,0;
- Total de pontos: 20,0.
Conhecimentos específicos
- Questões discursivas: 0;
- Questões objetivas: 20;
- Peso das questões: 2,5;
- Total de pontos: 50,0.
Técnica situacional (discursiva)
- Questões discursivas: 1;
- Questões objetivas: 0;
- Peso das questões: 30,0;
- Total de pontos: 30,0.
Total de questões
- Questões discursivas: 1;
- Questões objetivas: 30;
- Total de pontos: 100,0.
Gabarito
O gabarito será publicado a partir das 19h do dia 14 de dezembro.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, contando da data da respectiva homologação, com esse prazo podendo ser estendido uma vez por um período igual.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes