UEFS lança processo seletivo com 1.386 vagas imediatas e reservas

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) lançou nesta terça-feira, 21, um novo processo seletivo para a contratação temporária de Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível Superior. Serão 66 vagas imediatas para inúmeras áreas de atuação e 1.320 para formação de cadastro reserva.

O processo seletivo será constituído por uma única etapa: Análise Curricular. A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. A jornada de trabalho será distribuída em turnos matutino, vespertino e noturno.

Ambos os cargos disponibilizados no seletivo da UEFS farão jus à assistência médica do estado, auxílio-transporte e auxílio-refeição por dia útil trabalhado, nos valores de R$ 13,00 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 20,00 para carga horária de 40 horas semanais.

Confira as áreas de atuação por nível:

Técnico de Nível Médio

Agropecuária

Assistência ao Aluno

Audio Visual

Eletromecânica

Eletrotécnica

Fotografia

Logística

Mecânica

Segurança do Trabalho

Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Veterinária

Técnico de Nível Superior

Análise de Segurança de Redes e de Sistemas de Informação

Análise de suporte a Sistema Operacional Linux

Análise de suporte a Sistema Operacional Windows

Análise de suporte de Redes e Infraestrutura

Análise de Teste de Software

Designer de Web

Desenvolvimento e Operações (DevOps)

Direção de Arte

Gestão de Ambiente Virtual de Aprendizagem

Redação

Nutrição

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo Instituto Idcap, banca organizadora do certame. O período para se cadastrar é do dia 25 de outubro até e 06 de novembro de 2025. A taxa de inscrição são de R$ 70,00 para Técnico de Nível Médio e R$ 80,00 para Técnico de Nível Superior.

Também será possível solicitar a isenção desses valores para os candidatos que se encaixarem nos critérios de: inscritos no CadÚnico, sendo integrantes de família de baixa renda; ou servidores efetivos ou temporários da UEFS.