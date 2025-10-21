Menu
MEGA OPORTUNIDADE

UEFS lança processo seletivo com 1.386 vagas imediatas e reservas

Serão oferecidas oportunidades para nível médio e superior e diversas áreas de atuação

Carla Melo

Por Carla Melo

21/10/2025 - 10:28 h
Serão 66 vagas imediatas para inúmeras áreas de atuação
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) lançou nesta terça-feira, 21, um novo processo seletivo para a contratação temporária de Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível Superior. Serão 66 vagas imediatas para inúmeras áreas de atuação e 1.320 para formação de cadastro reserva.

O processo seletivo será constituído por uma única etapa: Análise Curricular. A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. A jornada de trabalho será distribuída em turnos matutino, vespertino e noturno.

Ambos os cargos disponibilizados no seletivo da UEFS farão jus à assistência médica do estado, auxílio-transporte e auxílio-refeição por dia útil trabalhado, nos valores de R$ 13,00 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 20,00 para carga horária de 40 horas semanais.

Confira as áreas de atuação por nível:

Técnico de Nível Médio

  • Agropecuária
  • Assistência ao Aluno
  • Audio Visual
  • Eletromecânica
  • Eletrotécnica
  • Fotografia
  • Logística
  • Mecânica
  • Segurança do Trabalho
  • Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
  • Veterinária

Técnico de Nível Superior

  • Análise de Segurança de Redes e de Sistemas de Informação
  • Análise de suporte a Sistema Operacional Linux
  • Análise de suporte a Sistema Operacional Windows
  • Análise de suporte de Redes e Infraestrutura
  • Análise de Teste de Software
  • Designer de Web
  • Desenvolvimento e Operações (DevOps)
  • Direção de Arte
  • Gestão de Ambiente Virtual de Aprendizagem
  • Redação
  • Nutrição

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo Instituto Idcap, banca organizadora do certame. O período para se cadastrar é do dia 25 de outubro até e 06 de novembro de 2025. A taxa de inscrição são de R$ 70,00 para Técnico de Nível Médio e R$ 80,00 para Técnico de Nível Superior.

Também será possível solicitar a isenção desses valores para os candidatos que se encaixarem nos critérios de: inscritos no CadÚnico, sendo integrantes de família de baixa renda; ou servidores efetivos ou temporários da UEFS.

concursos Educação processo seletivo uefs vagas

x