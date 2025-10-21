MEGA OPORTUNIDADE
UEFS lança processo seletivo com 1.386 vagas imediatas e reservas
Serão oferecidas oportunidades para nível médio e superior e diversas áreas de atuação
Por Carla Melo
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) lançou nesta terça-feira, 21, um novo processo seletivo para a contratação temporária de Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível Superior. Serão 66 vagas imediatas para inúmeras áreas de atuação e 1.320 para formação de cadastro reserva.
O processo seletivo será constituído por uma única etapa: Análise Curricular. A validade do processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. A jornada de trabalho será distribuída em turnos matutino, vespertino e noturno.
Ambos os cargos disponibilizados no seletivo da UEFS farão jus à assistência médica do estado, auxílio-transporte e auxílio-refeição por dia útil trabalhado, nos valores de R$ 13,00 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 20,00 para carga horária de 40 horas semanais.
Confira as áreas de atuação por nível:
Técnico de Nível Médio
- Agropecuária
- Assistência ao Aluno
- Audio Visual
- Eletromecânica
- Eletrotécnica
- Fotografia
- Logística
- Mecânica
- Segurança do Trabalho
- Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
- Veterinária
Técnico de Nível Superior
- Análise de Segurança de Redes e de Sistemas de Informação
- Análise de suporte a Sistema Operacional Linux
- Análise de suporte a Sistema Operacional Windows
- Análise de suporte de Redes e Infraestrutura
- Análise de Teste de Software
- Designer de Web
- Desenvolvimento e Operações (DevOps)
- Direção de Arte
- Gestão de Ambiente Virtual de Aprendizagem
- Redação
- Nutrição
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas pelo Instituto Idcap, banca organizadora do certame. O período para se cadastrar é do dia 25 de outubro até e 06 de novembro de 2025. A taxa de inscrição são de R$ 70,00 para Técnico de Nível Médio e R$ 80,00 para Técnico de Nível Superior.
Também será possível solicitar a isenção desses valores para os candidatos que se encaixarem nos critérios de: inscritos no CadÚnico, sendo integrantes de família de baixa renda; ou servidores efetivos ou temporários da UEFS.
