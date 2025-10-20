Universidade faz última chamada para vestibular; edital tem 998 vagas

UESB faz última chamada para inscrições para seu vestibular de 2026 - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) alerta que o prazo para inscrições no Vestibular 2026 está se encerrando. Nesta edição, 998 vagas estão sendo disponibilizadas para 47 cursos de graduação.

Os candidatos têm até 23 de outubro de 2025 para se inscrever, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia

Os ingresso são previstos para o 1º e 2º semestres de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 110,00, e as provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

O processo seletivo reforça a oportunidade de acesso à educação superior pública, gratuita e de qualidade, oferecendo aos estudantes da região e do estado a chance de garantir uma formação acadêmica sólida.