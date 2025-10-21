Secretaria do Meio Ambiente prepara concurso que paga até R$ 27,4 mil

Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso - Foto: Divulgação

Está oficialmente formada a comissão organizadora de um novo concurso da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 21.

Serão oferecidas 150 vagas destinada ao quadro de analista de meio ambiente. O quadro de analista exige a formação de nível superior. No momento, o salário inicial será de R$9.954,43. Ao final da carreira, o valor pode chegar a R$27.495,32.

O grupo de comissão composto por oito servidores públicos ficará responsável por cuidar dos trâmites administrativos relacionados ao novo concurso Sema MT.

Com a formação da comissão do concurso Sema MT, a expectativa agora recai sobre a escolha da banca e, posteriormente, sobre a publicação do novo edital com todos os detalhes da seleção, como o período de inscrição e as datas de aplicação das etapas.

Detalhes do concurso da SEMA MT

Quantidade de vagas: 150

Salários: R$9.954,43

Edital: A divulgar

Outros concursos da SEMA

A última seleção da Sema MT, foi realizada em 2025, por meio de um edital para contratações temporárias. Foram ofertadas, ao todo, 122 oportunidades para diversas áreas de analista de desenvolvimento econômico e social e analista de meio ambiente.

O salário inicial ofertado na seleção foi de até R$9.954,43. A seleção de 2005 ficou sob responsabilidade da banca Vunesp.