Enem dos Concursos: candidatos têm até hoje para entrega de títulos

O prazo para a entrega de documentos da prova de títulos para os candidatos classificados para a próxima etapa do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) termina às 23h59 desta sexta-feira, 11.

Antes, o prazo havia sido estendido apenas para os candidatos do bloco 4, que tiveram as notas liberadas algumas horas depois que os demais participantes, na terça-feira, 8, por causa de uma decisão liminar da Justiça.

Para aqueles que estão classificados e precisam enviar os documentos, a orientação é que a entrega seja feita exclusivamente pela área do candidato no site do concurso, o mesmo onde foi feita a inscrição.



Vale lembrar que quem não entregar a documentação dentro do prazo receberá nota zero na avaliação. No entanto, a falta de títulos não desclassifica o candidato, que mantém a pontuação conquistada nas etapas anteriores do concurso.