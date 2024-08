Enem dos concursos: tudo o que você precisa saber sobre a prova

Candidatos devem estar portanto documento original com foto, caneta preta transparente e cartão de confirmação - Foto: © Marcos Santos | USP Imagens

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o 'Enem dos Concursos', do governo federal, serão aplicadas neste domingo, 18, em mais de 220 cidades brasileiras. Mais de 2,1 milhões de inscritos devem concorrer a um total de 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais.

Os candidatos devem ficar atentos a algumas informações, regras e materiais obrigatórios para se levar no concurso, para não correr o risco de perder a oportunidade de realizar um do maior concurso do Brasil.

Leia também:

>> Enem dos Concursos: 4 temas que podem cair na redação

>> Confira 4 conteúdos que mais caem em concursos públicos

Horário

As provas serão realizadas pela manhã e pela tarde deste domingo, 18. Os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30, ou seja, meia hora antes do início do primeiro exame. Na parte da tarde, o período de abertura dos portões será das 13h às 14h, no horário de Brasília, e o início está marcado para às 14h.

Local de prova

Desde 7 de agosto, o documento está disponível na Área do Candidato, mesma página da internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, incluindo número do CPF e senha cadastrados.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que, até a última quarta-feira, 14, apenas 35% dos inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) acessaram o cartão de confirmação de inscrição.

Transporte

Os candidatos soteropolitanos que vão fazer as provas vão contar com uma operação especial de transporte para chegar aos locais de prova.

Serão disponibilizados 34 veículos de frota reguladora, das 6h às 19h, que serão distribuídos entre as estações da Lapa (10 ônibus), Mussurunga (seis), Pirajá (seis), Águas Claras (seis) e Terminal Acesso Norte (seis). Os veículos estarão à disposição da equipe de fiscalização e poderão ser utilizados caso seja identificada uma maior demanda.

Documentos obrigatórios

Ao chegar no local de prova, os candidatos deverão apresentar o cartão de confirmação de inscrição e o documento de identidade original com foto (de acordo com os mencionados no edital). Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas.

Todos os editais dos oito blocos do concurso autorizam o uso de documentos digitais para a identificação pessoal, que incluem o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e o RG digital.

Entre os documentos de identidade físicos, originais e com foto, que serão aceitos para a apresentação estão: Carteira Nacional de Habilitação com foto, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos); Carteira de Identidade do Trabalhador; Passaporte brasileiro; Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação; Carteiras funcionais do Ministério Público; Carteiras funcionais expedida por órgão público, que por lei Federal, valham como identidade e Carteira de Trabalho.

Caneta preta

O candidato também deverá levar caneta preta de material transparente para utilizar no dia das provas. Não serão fornecidas canetas e não será permitido se comunicar durante as provas. Por isso, é recomendado que os candidatos levem mais de uma caneta reserva.

Roupas e acessórios

É recomendado o uso de roupas e sapatos confortáveis no dia da prova, pois serão dois turnos de aplicação e a pessoa ficará sentada por um longo período de tempo. Não será permitido o uso de relógio de qualquer natureza. É proibido também o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.

Envelopes porta-objetos

A Fundação Cesgranrio fornecerá aos candidatos envelopes porta-objetos para a guarda de materiais, bem como do telefone celular (que deverá ficar desligado durante toda prova. Atenção! Lembre-se de desativar eventuais alarmes!). Os envelopes deverão ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará as provas e deverão ser guardados embaixo da carteira. Os envelopes só poderão ser abertos quando os candidatos concluírem as provas e estiverem do lado de fora dos locais do exame.

Alimentação

É permitido que os candidatos levem alimentos e água no dia da prova. As embalagens dos alimentos devem estar lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes. Especialistas ouvidos pelo A TARDE recomendam consumir alimentos leves para influenciar de forma positiva a realização da prova. Confira dicas de uma boa alimentação focada no certame.

Eletrônicos

Conforme o edital, o candidato ou candidata será eliminado se for constatado, durante as provas, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e(ou) similares, gravadores, pendrive, mp3 player e(ou) similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares.

Caderno de provas

Para reforçar a segurança do Concurso Nacional, os candidatos não poderão levar o caderno de provas, em nenhum dos turnos. Os mais de 2,1 milhões de candidatos receberão duas folhas para anotar as respostas que foram marcadas nos cartões do candidato. Cada folha será entregue no respectivo período das provas: uma pela manhã, a outra, à tarde.

O papel somente poderá ser usado para anotações pelos candidatos que ficarem até os 30 minutos finais das provas, em cada turno. Além disso, a folha com as anotações das respostas da prova do primeiro turno não poderá ser levada para dentro da sala no período da tarde. Este papel deverá ser guardado no envelope fornecido pelos fiscais para guardar objetos pessoais, como telefones e chaves. Por volta das 20h de domingo, o governo soltará o PDF do caderno original das provas.

Tempo de permanência em sala

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas em ambos os turnos é de duas horas. Caso termine antes do tempo, aproveite para revisar as questões. Caso o candidato saia antes, será eliminado do concurso.

Cronograma completo do concurso

7 de agosto – disponibilização dos Cartões de Confirmação;

18 de agosto – aplicação das provas;

18 de agosto – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

20 de agosto​ – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

20 e 21 de agosto – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

10 de setembro – disponibilização da imagem do Cartão-Resposta;

8 de outubro – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

21 de novembro – divulgação final dos resultados;