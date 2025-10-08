CONCURSOS
IFBA abre processo seletivo para vaga com salários de até R$ 8 mil
Oportunidade é para graduados
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBA), anunciou a abertura de um processo seletivo buscando a contratação de um professor substituto na área de Agrimensura/Agronomia para o campus de Guanambi.
Os candidatos que pretendem concorrer devem ser graduados na área. A carga horária prevista é de 40 horas semanais, com um salário de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29.
Como se inscrever?
A inscrição para a vaga deve ser feita até esta quinta-feira, 9, por meio do seguinte e-mail: [email protected].
A seleção será feita por meio de uma prova de desempenho didático e após prova de títulos.
O processo seletivo será válido por 12 meses, iniciando a contagem com a data da homologação do resultado final, que será feito no Diário Oficial da União (DOU). Ele pode ser prorrogado por um período igual e fica a critério da instituição.
