IFBA abre processo seletivo para vaga com salários de até R$ 8 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBA), anunciou a abertura de um processo seletivo buscando a contratação de um professor substituto na área de Agrimensura/Agronomia para o campus de Guanambi.

Os candidatos que pretendem concorrer devem ser graduados na área. A carga horária prevista é de 40 horas semanais, com um salário de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29.

Como se inscrever?

A inscrição para a vaga deve ser feita até esta quinta-feira, 9, por meio do seguinte e-mail: [email protected].

A seleção será feita por meio de uma prova de desempenho didático e após prova de títulos.

O processo seletivo será válido por 12 meses, iniciando a contagem com a data da homologação do resultado final, que será feito no Diário Oficial da União (DOU). Ele pode ser prorrogado por um período igual e fica a critério da instituição.