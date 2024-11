Inscrições para o concurso do TRT-20 terminam nesta segunda

São oferecidas 25 oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva - Foto: Divulgação

Interessados no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20) têm até esta segunda-feira, 21, para se inscrever no certame. São oferecidas 25 oportunidades imediatas e para formação de cadastro reserva para nível superior.

As inscrições seriam encerradas no dia 17 de outubro, mas a banca prorrogou as inscrições para até esta segunda. O cadastro pode ser realizado no site da Fundação Carlos Chagas, e o valor da taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 110,00.

As oportunidades são para os cargos de: Analista Judiciário - Área Judiciária (4 vagas); Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal (3 vagas); Analista Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Contabilidade (1 vaga); Técnico Judiciário - Área Administrativa (7 vagas); Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação (5 vagas); Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Enfermagem do trabalho (2 vagas); Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial (3 vagas); Analista Judiciário - Área Administrativa; Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia Civil; Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação; Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina do Trabalho.

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, além de gratificação de até R$ 2.040,91.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 15 de dezembro de 2024. Para alguns cargos também haverá prova discursiva - redação ou prova discursiva - estudo de caso.