CONCURSOS
CONCURSOS

Ministério quer contratar 172 temporários de nível superior

Serão convocados apenas os candidatos que integram o Banco de Candidatos Aprovados em Lista de Espera

Carla Melo

Por Carla Melo

23/12/2025 - 13:34 h
Sede do Ministério do Trabalho, em Brasília
Sede do Ministério do Trabalho, em Brasília

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai convocar 127 pessoas aprovadas na primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), para tomar posse em vagas temporárias de nível superior.

Serão convocados apenas os candidatos que integram o Banco de Candidatos Aprovados em Lista de Espera do certame. O edital de recrutamento foi divulgado na edição do Diário Oficial da União nesta terça-feira, 23.

O chamamento será para os Blocos 5 (Administração) e Bloco 7 (Justiça e Defesa) e respeitará a ordem de classificação dos Editais de Homologação e Resultado Final do CNU 1. O documento lembra que, das 127 vagas, 30% serão destinadas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência (PcDs), respeitando assim as políticas afirmativas de inclusão.

A convocação, que não deve ser confundida com a contratação para vagas efetivas do certame, será de responsabilidade do MTE, de acordo com sua necessidade e conveniência. Todos os atos relacionados ao edital podem ser acompanhados pelos links

Prazos e disposições das vagas

O prazo dos contratos será de um ano, com possibilidade de prorrogação. Já as renovações ou as rescisões ficarão condicionadas aos resultados da avaliação de desempenho.

Após a convocação, os candidatos deverão fazer a entrega dos documentos exigidos no edital na plataforma Sou.gov, seguindo as orientações do Manual do Ingressante. Após a análise de documentos, será divulgada uma lista preliminar das pessoas convocadas e, após prazo para interposição de recurso, será divulgada a lista definitiva dos convocados. Somente então será assinado o contrato.

As vagas disponibilizadas estão distribuídas da seguinte forma:

  • Bloco 7 - Coordenador de gestão do seguro-defeso - 12 vagas (7 ampla concorrência, 4 para pessoas pretas ou pardas e 1 para PcD)
  • Bloco 5 - Analista de gestão do seguro-defeso - 160 vagas (104 ampla concorrência, 48 para pessoas pretas ou pardas e 8 para PcD)

As remunerações serão de R$ 7.283,05 e R$ 4.514,78, respectivamente, mais auxílio-alimentação. Além disso, os convocados também terão a remuneração ajustada em abril.

Concurso Nacional Unificado Inclusão Ministério do Trabalho Políticas Afirmativas. remuneração Vagas temporárias

x