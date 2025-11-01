Novo concurso da Caixa oferece 184 vagas com salários de até R$ 15 mil

O certame contemplará oportunidades para engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho - Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal vai divulgar nos próximos dias o novo edital de concurso público com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. As inscrições começam em 7 de novembro, segundo informou o presidente do banco, Carlos Vieira, em entrevista ao portal Qconcursos Folha Dirigida.

O certame contemplará oportunidades para engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho, com salários variando entre R$ 7.807 e R$ 15.608, conforme a carga horária. Os contratados ainda terão acesso a uma série de benefícios trabalhistas e sociais.

Benefícios e remuneração

Além da remuneração-base, a Caixa oferece auxílio-alimentação/refeição de R$ 1.014,42, auxílio-cesta alimentação de R$ 799,38, 13º cesta alimentação no mesmo valor, auxílio-creche/babá de R$ 602,81, assistência médica e previdência complementar.

O banco ainda não detalhou a distribuição das vagas por cargo, mas o vice-presidente de Governo, José Marcos de Carvalho Araújo, adiantou que pelo menos 83 vagas devem ser destinadas ao cargo de engenheiro.

Provas e cronograma do concurso

As provas estão previstas para fevereiro de 2026, com resultado final em maio do mesmo ano. Assim como no último certame, a Fundação Cesgranrio deverá ser a organizadora responsável por receber as inscrições e aplicar as provas.

Embora o contrato ainda não tenha sido confirmado oficialmente, a Caixa mantém acordo vigente com a Cesgranrio até janeiro de 2026, o que permite que o concurso seja conduzido pela banca sem necessidade de novo processo de contratação.

O contrato firmado em janeiro de 2024 prevê a realização de quantos concursos forem necessários durante o período de validade, e pode ser prorrogado, caso o novo edital seja publicado ainda este ano.

Como foi o último concurso de nível superior da Caixa

O último concurso para cargos de nível superior foi realizado em 2024, também sob a organização da Fundação Cesgranrio. Na época, foram abertas 50 vagas: 22 para engenheiro de segurança do trabalho e 28 para médico do trabalho.

Os candidatos foram avaliados por provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. A parte objetiva incluiu disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Conhecimentos Digitais, Ética e Compliance, Estatística e conteúdos específicos de cada área.

A prova discursiva consistiu em uma questão dissertativa, enquanto a avaliação de títulos pontuava experiência profissional e formação complementar, como especializações e pós-graduações.