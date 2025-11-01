CONCURSOS
Secretaria de Educação abre concurso com salários de R$ 9 mil
Certame oferece 890 vagas de emprego
A Secretaria de Educação (Sedu) abriu, nesta quinta-feira, 30, um concurso público temporário para contratação de 890 profissionais em vários cargos de atuação As contratações, mesmo que temporárias, podem durar até três anos.
Além disso, o concurso também prevê um cadastro de reserva para atender às demandas da rede pública estadual. O certame é composto por dois editais, que oferecem vagas para professores habilitados, pedagogos, coordenadores escolares e docentes do ensino técnico.
As oportunidades abrangem diversas áreas da educação, sendo elas:
- educação infantil;
- ensino fundamental;
- ensino médio;
- Educação de Jovens e Adultos (EJA);
- educação profissional técnica.
Vagas
O primeiro edital (36/2025) traz vagas para professores e coordenadores que atuarão em escolas da rede estadual, incluindo turmas regulares, do campo, quilombolas e indígenas. As funções disponíveis são:
- Professor A: turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e EJA;
- Professor B: anos finais do ensino fundamental, ensino médio e EJA em diversas disciplinas;
- Professor P: pedagogo;
- Professor de Educação Especial: atendimento em salas de recursos, NEAPIEs e classes hospitalares;
- Coordenador Escolar: Educação Regular, do Campo, Quilombola e Indígena.
O candidato pode se inscrever em até duas funções diferentes, escolhendo o município, cargo e componente curricular.
Já o segundo edital (37/2025) oferece vagas para professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com atuação em escolas públicas, estaduais, unidades prisionais e unidades socioeducativas.
A seleção está sendo realizada pelo governo do Espírito Santo, mas aceita inscrições de todos os estados brasileiros.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 6 de novembro de 2025, pelo site de seleção da Secretaria de Educação. Os editais completos estão disponíveis na mesma página.
Salários
Os salários variam de R$ 3.685,97 a R$ 8.962,33, conforme o nível de formação. Somado ao auxílio-alimentação, o salário pode ultrapassar os R$ 9 mil. A jornada de trabalho varia de 25 a 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Sedu.
Etapas
O concurso público da Sedu será composto por três fases:
- Inscrição online: envio dos dados e documentos;
- Análise documental: pontuação de títulos e experiência profissional;
- Contratação: assinatura do contrato temporário.
A classificação final será feita com base na avaliação de títulos e experiência profissional, conforme os critérios definidos no edital. Os contratos terão duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por até dois anos, totalizando três.
