Empresa de tecnologia abre vagas com salário de quase R$ 10 mil

Amazul abre vagas com salário de até R$ 10 mil - Foto: Dibvulgação | Amazul

A empresa Amazul (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A) divulgou, na última sexta-feira, 24, um concurso público visando preencher 59 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de níveis médio, técnico e superior. A empresa de tecnologia oferece salários de quase R$ 10 mil.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 17 de outubro de 2025 a 17 de novembro do mesmo ano, por meio do portal oficial do concurso, com taxas de inscrição de R$ 65 a R$ 95 dependendo da vaga.

Classificação

A classificação dos candidatos será feita por meio de duas provas, uma objetiva e outra discursiva, e uma avaliação de títulos. As avaliações estão previstas para acontecerem no dia 25 de janeiro de 2026.

Salários

Ao serem contratados, os profissionais devem atuar em jornadas de 20 ou 40 horas semanais, recebendo um salário mensal de R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10.

Vagas

De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes casos:

Assistente Administrativo (2 Vagas);

Operador de Central Termonuclear;

Operador de Processos (5 Vagas);

Operador de Raio X;

Projetista de Eletricidade (2 Vagas);

Projetista Civil (1 Vaga);

Projetista de Instrumentação e Controle (1 Vaga);

Projetista Mecânico/Tubulação (1 Vaga);

Projetista Mecânico (1 Vaga);

Técnico em Contabilidade;

Técnico de Controle e Automação (1 Vaga);

Técnico de Edificações (1 Vaga);

Técnico de Eletrônica (2 Vagas);

Técnico em Eletrotécnica (1 Vaga);

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Técnico Industrial/Estruturas (2 Vagas);

Técnico de Informática (1 Vaga);

Técnico de Instrumentação (1 Vaga);

Técnico de Química (1 Vaga);

Técnico de Mecânica (1 Vaga);

Técnico de Radioproteção;

Técnico de Secretariado;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico Projetista (2 Vagas);

Técnico de Soldagem (1 Vaga);

Advogado;

Analista de Administração (2 Vagas);

Analista de Desenvolvimento de Sistemas (1 Vaga);

Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação;

Analista de Negócios;

Auditor;

Analista de Recursos Humanos (1 Vaga);

Contador (1 Vaga);

Estatístico;

Designer Gráfico;

Médico do Trabalho;

Psicólogo;

Arquiteto;

Engenheiro Ambiental;

Engenheiro Civil (2 Vagas);

Engenheiro de Controle e Automação (2 Vagas);

Engenheiro de Computação (1 Vaga);

Engenheiro de Controle da Qualidade;

Engenheiro de Materiais (2 Vagas);

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Engenheiro Eletricista (2 Vagas);

Engenheiro Eletrônico (2 Vagas);

Engenheiro de Energia (1 Vaga);

Engenheiro Mecânico (6 Vagas);

Engenheiro Mecatrônico (1 Vaga);

Engenheiro Naval (2 Vagas);

Engenheiro Nuclear (2 Vagas);

Engenheiro de Produção (2 Vagas);

Engenheiro Químico (1 Vaga);

Engenheiro de Telecomunicações (1 Vaga);

Especialista de Radioproteção;

Físico;

Meteorologista;

Químico;

Tecnólogo em Fabricação Mecânica.

Prazo

O prazo de validade do Concurso é de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, que será feito por meio do Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.