Concurso Unificado do Estado reabre as inscrições com 460 vagas
Os cargos oferecem salários de até R$ 11,3 mil para cargos da gestão pública do Pernambuco
Por Carla Melo
Após a retificação do edital e a adição de cota no certame, Pernambuco reabriu as inscrições do Concurso Unificado do Estado na quinta-feira, 30. O edital, que havia sido suspenso devido à ausência da lei que obriga a reserva de 30% das vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, oferece 460 vagas nas mais diversas áreas do governo estadual.
Os cargos oferecem salários de até R$ 11,3 mil para cargos da gestão pública estadual. As inscrições podem ser feitas através do site da Fundação Carlos Chagas, até 28 de novembro.
A data das provas também foram alteradas. Os processos que ocorreriam em dezembro, foi adiada para janeiro de 2026.
Reservas por cotas
Conforme o novo edital, disponível na internet, serão reservadas aos candidatos pretos ou pardos 25% das vagas disponíveis e das que possam surgir durante o prazo de validade do concurso. Para pessoas indígenas, serão 3% das vagas. Para quilombolas, mais 2%.
Segundo o governo, os candidatos que já se inscreveram estão com a participação nas provas garantida e não precisarão se inscrever novamente no CPU.
Datas das provas
Para os candidatos a cargos de formação específica de nível superior, as provas objetivas e discursivas ocorrem no dia 18 de janeiro. Já para os demais candidatos (nível médio e qualquer área de nível superior), as provas são no dia 25 de janeiro.
Quanto vai custar a inscrição no concurso?
A taxa de inscrição varia de acordo com a área selecionada. Para os candidatos que realizarem as provas para cargos que exigem ensino superior completo (exceto Gestor Governamental), a taxa será de R$ 130.
Já para vagas do ensino médio completo a taxa será de R$ 90. O cargo de Gestor Governamental (todas as áreas), terá uma taxa R$ 190.
Terão direito à isenção da taxa de inscrição candidatos que:
- Estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico (o cadastro deve ter sido incluído ou atualizado há no máximo 24 meses).
- Seja Doador regular de sangue.
- Seja Doador de medula óssea (comprovado por inscrição no REDOME e declaração há pelo menos 12 meses da publicação do Edital).
- Seja Doador de livros ao “Banco do Livro” do Estado de Pernambuco (com registro de doação mínima de 50 livros nos últimos 12 meses).
- Tenha concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública há menos de 3 (três) anos da data de publicação do edital, mediante comprovação de hipossuficiência econômica.
- Seja pessoa com deficiência (mediante apresentação de Laudo Médico oficial).
- Seja Doadora de leite materno (considerada apta por entidade reconhecida).
- Tenha sido jurado integrante do Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri do Estado de Pernambuco nos últimos 2 (dois) anos.
