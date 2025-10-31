Concurso Unificado do Estado reabre as inscrições com 460 vagas

Os cargos oferecem salários de até R$ 11,3 mil - Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press

Após a retificação do edital e a adição de cota no certame, Pernambuco reabriu as inscrições do Concurso Unificado do Estado na quinta-feira, 30. O edital, que havia sido suspenso devido à ausência da lei que obriga a reserva de 30% das vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, oferece 460 vagas nas mais diversas áreas do governo estadual.

Os cargos oferecem salários de até R$ 11,3 mil para cargos da gestão pública estadual. As inscrições podem ser feitas através do site da Fundação Carlos Chagas, até 28 de novembro.

A data das provas também foram alteradas. Os processos que ocorreriam em dezembro, foi adiada para janeiro de 2026.

Reservas por cotas

Conforme o novo edital, disponível na internet, serão reservadas aos candidatos pretos ou pardos 25% das vagas disponíveis e das que possam surgir durante o prazo de validade do concurso. Para pessoas indígenas, serão 3% das vagas. Para quilombolas, mais 2%.

Segundo o governo, os candidatos que já se inscreveram estão com a participação nas provas garantida e não precisarão se inscrever novamente no CPU.

Datas das provas

Para os candidatos a cargos de formação específica de nível superior, as provas objetivas e discursivas ocorrem no dia 18 de janeiro. Já para os demais candidatos (nível médio e qualquer área de nível superior), as provas são no dia 25 de janeiro.

Quanto vai custar a inscrição no concurso?

A taxa de inscrição varia de acordo com a área selecionada. Para os candidatos que realizarem as provas para cargos que exigem ensino superior completo (exceto Gestor Governamental), a taxa será de R$ 130.

Já para vagas do ensino médio completo a taxa será de R$ 90. O cargo de Gestor Governamental (todas as áreas), terá uma taxa R$ 190.

Terão direito à isenção da taxa de inscrição candidatos que:

Estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico (o cadastro deve ter sido incluído ou atualizado há no máximo 24 meses).

Seja Doador regular de sangue.

Seja Doador de medula óssea (comprovado por inscrição no REDOME e declaração há pelo menos 12 meses da publicação do Edital).

Seja Doador de livros ao “Banco do Livro” do Estado de Pernambuco (com registro de doação mínima de 50 livros nos últimos 12 meses).

Tenha concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública há menos de 3 (três) anos da data de publicação do edital, mediante comprovação de hipossuficiência econômica.

Seja pessoa com deficiência (mediante apresentação de Laudo Médico oficial).

Seja Doadora de leite materno (considerada apta por entidade reconhecida).