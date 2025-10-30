OPORTUNIDADE
Corpo de Bombeiros abre concurso com salários que ultrapassam R$ 11 mil
Concurso contará com vagas para quem tem ensino médio completo
Por Iarla Queiroz
O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo anunciou a abertura de um novo concurso público voltado para candidatos com ensino médio completo. A seleção será conduzida pelo Idecan, banca responsável por todas as etapas do processo seletivo.
As vagas são destinadas ao cargo de Oficial Combatente, e o edital deve ser publicado nos próximos dias. O certame já está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, com recursos financeiros assegurados para a realização.
Curso de formação
Durante o Curso de Formação de Oficiais, o aprovado ingressa como Aluno-Oficial, com remuneração inicial de R$ 4.113,27 no primeiro ano.
Após a conclusão do curso e a promoção ao posto de 2º Tenente, o salário sobe para R$ 11.974,03.
A carreira de Oficial no Corpo de Bombeiros envolve comando, liderança e gestão, além da atuação direta em operações de salvamento, combate a incêndios, defesa civil e vistorias técnicas.
Requisitos para participar
Para se inscrever, o candidato deve cumprir os seguintes critérios:
- Ensino médio completo;
- Ter entre 18 e 28 anos (considerados no primeiro dia de inscrição);
- Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres;
- CNH categoria “B”;
- Ausência de tatuagens que contrariem valores institucionais ou fiquem visíveis no uniforme.
Etapas do processo seletivo
O concurso contará com várias fases eliminatórias e classificatórias:
- Prova objetiva e redação;
- Teste de aptidão física;
- Inspeção de saúde;
- Avaliação psicológica;
- Exame toxicológico;
- Investigação social;
- Entrega de documentos;
- Curso de Formação de Oficiais.
A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, totalizando 80 pontos. Já a redação valerá 40 pontos. Para seguir no processo, será preciso acertar pelo menos 50% em cada etapa.
Inscrições online
As inscrições serão feitas diretamente no site do Idecan, logo após a publicação oficial do edital. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico e seguir as instruções para confirmar sua participação.
Histórico recente de concursos
O último concurso do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foi em 2022, com 220 vagas imediatas para Soldado Combatente e 880 cadastros de reserva. Já o último certame para Oficiais aconteceu em 2018, quando foram ofertadas 14 vagas.
