Corpo de Bombeiros abre concurso com salários que ultrapassam R$ 11 mil

vagas são destinadas ao cargo de Oficial Combatente - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo anunciou a abertura de um novo concurso público voltado para candidatos com ensino médio completo. A seleção será conduzida pelo Idecan, banca responsável por todas as etapas do processo seletivo.

As vagas são destinadas ao cargo de Oficial Combatente, e o edital deve ser publicado nos próximos dias. O certame já está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, com recursos financeiros assegurados para a realização.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Curso de formação

Durante o Curso de Formação de Oficiais, o aprovado ingressa como Aluno-Oficial, com remuneração inicial de R$ 4.113,27 no primeiro ano.

Após a conclusão do curso e a promoção ao posto de 2º Tenente, o salário sobe para R$ 11.974,03.

A carreira de Oficial no Corpo de Bombeiros envolve comando, liderança e gestão, além da atuação direta em operações de salvamento, combate a incêndios, defesa civil e vistorias técnicas.

Requisitos para participar

Para se inscrever, o candidato deve cumprir os seguintes critérios:

Ensino médio completo;

Ter entre 18 e 28 anos (considerados no primeiro dia de inscrição);

Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres;

CNH categoria “B”;

Ausência de tatuagens que contrariem valores institucionais ou fiquem visíveis no uniforme.

Etapas do processo seletivo

O concurso contará com várias fases eliminatórias e classificatórias:

Prova objetiva e redação;

Teste de aptidão física;

Inspeção de saúde;

Avaliação psicológica;

Exame toxicológico;

Investigação social;

Entrega de documentos;

Curso de Formação de Oficiais.

A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, totalizando 80 pontos. Já a redação valerá 40 pontos. Para seguir no processo, será preciso acertar pelo menos 50% em cada etapa.

Inscrições online

As inscrições serão feitas diretamente no site do Idecan, logo após a publicação oficial do edital. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico e seguir as instruções para confirmar sua participação.

Histórico recente de concursos

O último concurso do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foi em 2022, com 220 vagas imediatas para Soldado Combatente e 880 cadastros de reserva. Já o último certame para Oficiais aconteceu em 2018, quando foram ofertadas 14 vagas.