Universidade baiana oferece 1.386 vagas com salários de quase R$ 4 mil

UEFS abre vagas para cargos de níveis técnico, médio e superior - Foto: Divulgação | UEFS

A UEFS (Universidade Federal de Santana) abriu 1.386 vagas para cargos de níveis técnico, médio e superior a serem definidas por meio de um concurso público. Desse total, 66 são para convocação imediata e o restante para formação de cadastro de reserva.

Para os cargos de técnico de nível médio, há vagas que exigem tanto o ensino médio completo quanto o ensino de nível técnico específico na área de atuação.

O valor da remuneração dessas vagas é de R$ 2.678,66, para 40 horas semanais. Os segmentos disponíveis são:

Agropecuária;

Administração;

Assistência ao Aluno;

Áudio Visual;

Eletromecânica;

Eletrotécnica;

Fotografia;

Logística;

Mecânica;

Segurança do Trabalho;

Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC);

Veterinária.

Nível superior

Para o cargo de técnico de nível superior, como o próprio nome diz, oferece vagas para profissionais com graduação em áreas específicas.

O valor de remuneração varia entre R$ 2.696,20 e R$ 3.594,85, com carga horária que pode ser entre 30 ou 40 horas.

As oportunidades são para as seguintes áreas:

Análise de Segurança de Redes e de Sistemas de Informação;

Análise de Suporte a Sistema Operacional Linux;

Análise de Suporte a Sistema Operacional Windows;

Análise de Suporte de Redes e Infraestrutura.

Análise de Teste de Software;

Designer de Web;

Desenvolvimento e Operações (DevOps);

Direção de Arte;

Gestão de Ambiente Virtual de Aprendizagem;

Redação e Nutrição.

Benefícios

Ambos os cargos disponibilizado no processo seletivo da UEFS tem direito a:

assistência médica do estado;

auxílio-transporte;

auxílio-refeição por dia útil trabalhado, nos valores de R$ 13,00 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 20,00 para carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do portal oficial do concurso, entre os dias 25 de outubro e 06 de novembro de 2025. Há uma cobrança de taxa de inscrição nos valores de R$ 70,00 para Técnico de Nível Médio e R$ 80,00 para Técnico de Nível Superior.

Também é possível solicitar a isenção desses valores para os candidatos que:

são inscritos no CadÚnico;

integrantes de família de baixa renda;

servidores efetivos ou temporários da UEFS.

Avaliação

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos, de caráter classificatório. O objetivo será identificar o perfil do candidato, considerando:

Escolaridade;

Experiência profissional;

Conhecimentos específicos;

Cursos técnicos, profissionalizantes ou extracurriculares, entre outros.

Os candidatos deverão preencher e comprovar eletronicamente seus dados curriculares por meio do site indicado, e todos os títulos declarados serão avaliados segundo os critérios estabelecidos nos quadros do edital.

Edital

O edital da UEFS pode ser lido no site do Diário Oficial do Estado da Bahia, edição do dia 21 de outubro de 2025, a partir da p. 36. Em breve, o material também será veiculado no portal do Instituto IDCAP – banca organizadora responsável pelo certame.