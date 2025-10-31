Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSOS

Universidade baiana oferece 1.386 vagas com salários de quase R$ 4 mil

Processo seletivo abre vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

31/10/2025 - 18:52 h
UEFS abre vagas para cargos de níveis técnico, médio e superior
UEFS abre vagas para cargos de níveis técnico, médio e superior

A UEFS (Universidade Federal de Santana) abriu 1.386 vagas para cargos de níveis técnico, médio e superior a serem definidas por meio de um concurso público. Desse total, 66 são para convocação imediata e o restante para formação de cadastro de reserva.

Para os cargos de técnico de nível médio, há vagas que exigem tanto o ensino médio completo quanto o ensino de nível técnico específico na área de atuação.

O valor da remuneração dessas vagas é de R$ 2.678,66, para 40 horas semanais. Os segmentos disponíveis são:

  • Agropecuária;
  • Administração;
  • Assistência ao Aluno;
  • Áudio Visual;
  • Eletromecânica;
  • Eletrotécnica;
  • Fotografia;
  • Logística;
  • Mecânica;
  • Segurança do Trabalho;
  • Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC);
  • Veterinária.

Nível superior

Para o cargo de técnico de nível superior, como o próprio nome diz, oferece vagas para profissionais com graduação em áreas específicas.

O valor de remuneração varia entre R$ 2.696,20 e R$ 3.594,85, com carga horária que pode ser entre 30 ou 40 horas.

As oportunidades são para as seguintes áreas:

  • Análise de Segurança de Redes e de Sistemas de Informação;
  • Análise de Suporte a Sistema Operacional Linux;
  • Análise de Suporte a Sistema Operacional Windows;
  • Análise de Suporte de Redes e Infraestrutura.
  • Análise de Teste de Software;
  • Designer de Web;
  • Desenvolvimento e Operações (DevOps);
  • Direção de Arte;
  • Gestão de Ambiente Virtual de Aprendizagem;
  • Redação e Nutrição.

Benefícios

Ambos os cargos disponibilizado no processo seletivo da UEFS tem direito a:

  • assistência médica do estado;
  • auxílio-transporte;
  • auxílio-refeição por dia útil trabalhado, nos valores de R$ 13,00 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 20,00 para carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do portal oficial do concurso, entre os dias 25 de outubro e 06 de novembro de 2025. Há uma cobrança de taxa de inscrição nos valores de R$ 70,00 para Técnico de Nível Médio e R$ 80,00 para Técnico de Nível Superior.

Também é possível solicitar a isenção desses valores para os candidatos que:

  • são inscritos no CadÚnico;
  • integrantes de família de baixa renda;
  • servidores efetivos ou temporários da UEFS.

Avaliação

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos, de caráter classificatório. O objetivo será identificar o perfil do candidato, considerando:

  • Escolaridade;
  • Experiência profissional;
  • Conhecimentos específicos;
  • Cursos técnicos, profissionalizantes ou extracurriculares, entre outros.

Os candidatos deverão preencher e comprovar eletronicamente seus dados curriculares por meio do site indicado, e todos os títulos declarados serão avaliados segundo os critérios estabelecidos nos quadros do edital.

Edital

O edital da UEFS pode ser lido no site do Diário Oficial do Estado da Bahia, edição do dia 21 de outubro de 2025, a partir da p. 36. Em breve, o material também será veiculado no portal do Instituto IDCAP – banca organizadora responsável pelo certame.

