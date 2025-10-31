CONCURSOS
Universidade baiana oferece 1.386 vagas com salários de quase R$ 4 mil
Processo seletivo abre vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva
A UEFS (Universidade Federal de Santana) abriu 1.386 vagas para cargos de níveis técnico, médio e superior a serem definidas por meio de um concurso público. Desse total, 66 são para convocação imediata e o restante para formação de cadastro de reserva.
Para os cargos de técnico de nível médio, há vagas que exigem tanto o ensino médio completo quanto o ensino de nível técnico específico na área de atuação.
O valor da remuneração dessas vagas é de R$ 2.678,66, para 40 horas semanais. Os segmentos disponíveis são:
- Agropecuária;
- Administração;
- Assistência ao Aluno;
- Áudio Visual;
- Eletromecânica;
- Eletrotécnica;
- Fotografia;
- Logística;
- Mecânica;
- Segurança do Trabalho;
- Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC);
- Veterinária.
Nível superior
Para o cargo de técnico de nível superior, como o próprio nome diz, oferece vagas para profissionais com graduação em áreas específicas.
O valor de remuneração varia entre R$ 2.696,20 e R$ 3.594,85, com carga horária que pode ser entre 30 ou 40 horas.
As oportunidades são para as seguintes áreas:
- Análise de Segurança de Redes e de Sistemas de Informação;
- Análise de Suporte a Sistema Operacional Linux;
- Análise de Suporte a Sistema Operacional Windows;
- Análise de Suporte de Redes e Infraestrutura.
- Análise de Teste de Software;
- Designer de Web;
- Desenvolvimento e Operações (DevOps);
- Direção de Arte;
- Gestão de Ambiente Virtual de Aprendizagem;
- Redação e Nutrição.
Benefícios
Ambos os cargos disponibilizado no processo seletivo da UEFS tem direito a:
- assistência médica do estado;
- auxílio-transporte;
- auxílio-refeição por dia útil trabalhado, nos valores de R$ 13,00 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 20,00 para carga horária de 40 horas semanais.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do portal oficial do concurso, entre os dias 25 de outubro e 06 de novembro de 2025. Há uma cobrança de taxa de inscrição nos valores de R$ 70,00 para Técnico de Nível Médio e R$ 80,00 para Técnico de Nível Superior.
Também é possível solicitar a isenção desses valores para os candidatos que:
- são inscritos no CadÚnico;
- integrantes de família de baixa renda;
- servidores efetivos ou temporários da UEFS.
Avaliação
A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos, de caráter classificatório. O objetivo será identificar o perfil do candidato, considerando:
- Escolaridade;
- Experiência profissional;
- Conhecimentos específicos;
- Cursos técnicos, profissionalizantes ou extracurriculares, entre outros.
Os candidatos deverão preencher e comprovar eletronicamente seus dados curriculares por meio do site indicado, e todos os títulos declarados serão avaliados segundo os critérios estabelecidos nos quadros do edital.
Edital
O edital da UEFS pode ser lido no site do Diário Oficial do Estado da Bahia, edição do dia 21 de outubro de 2025, a partir da p. 36. Em breve, o material também será veiculado no portal do Instituto IDCAP – banca organizadora responsável pelo certame.
