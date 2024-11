Psicólogas dão 7 dicas de como cuidar da saúde mental para concursos

Cuidados com corpo e mente podem ser aliadas no preparo para concursos - Foto: Energepic.com/Pexels

O nervosismo e a ansiedade costumam ser parte do combo na trajetória de todos os concurseiros. Apesar de ser uma reação natural em situações de atenção, psicólogas ouvidas pelo Portal A TARDE aconselham que os estudantes desenvolvam um cronograma regular de estudo e ter assiduidade nas práticas de autocuidado com o corpo e mente para contribuir com um bom desempenho na busca por uma vaga como servidor público.

Estabelecer uma rotina, obedecer os limites físicos e mentais e distrair-se um pouco na rotina de estudo, através de momentos de lazer e autocuidado podem ser grandes aliadas nesta fase. Confira 5 dicas separadas pela psicoterapeutas Aline Castro e Nádia Queiroz para se preparar mentamente para concursos:

Simulações de Prova: Realize simulados periódicos em condições semelhantes às da prova para treinar sua mente a lidar com o tempo e a pressão do exame.

Pratique a visualização positiva: imagine-se calmo e confiante no dia da prova, respondendo às questões com clareza. Essa prática mental ajuda a treinar o cérebro para agir com tranquilidade e foco, afastando o medo de fracasso. Trabalhe o seu autoconceito, valorizando o progresso feito durante a preparação, e busque reforçar uma mentalidade positiva.

Divida Grandes Metas em Pequenos Passos: Quebrar a preparação em pequenas metas diárias reduz a sensação de sobrecarga e cria pequenas vitórias ao longo do caminho.

Planejamento Estruturado e Rotina de Recuperação Ativa: A pessoa pode equilibrar períodos de estudo intenso com atividades de recuperação, como caminhadas leves, ioga ou alongamentos. Para isso, tenha um cronograma de estudos claro e realista. Saber o que estudar a cada dia diminui a sensação de sobrecarga e melhora a gestão do tempo.

Práticas de Relaxamento: Dedique momentos do seu dia a técnicas de relaxamento, como meditação, yoga ou respiração profunda, para reduzir o estresse ao longo da preparação. A respiração diafragmática, por exemplo, é uma técnica simples e eficaz para controlar a ansiedade e melhorar o foco. Ela envolve o uso do diafragma para respirar de forma profunda e consciente, ajudando a relaxar e a oxigenar o cérebro de maneira mais eficiente.

Incorporar a Espiritualidade: Essa preparação para um concurso pode ser uma forma poderosa de encontrar equilíbrio e sentido. Ao cultivar a gratidão pelo caminho que está percorrendo, você fortalece sua resiliência e dá um novo significado a cada desafio. A espiritualidade permite que você enfrente o processo não só com o foco nos resultados, mas com a paz de estar construindo algo maior, algo que importa.