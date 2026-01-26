Menu
HOME > CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Salário de R$ 30 mil! Inscrições para concurso da Câmara encerram hoje

A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 130

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/01/2026 - 7:43 h
A UFSB lançou concurso público com 48 vagas para professores -

Com a oferta de salário até R$ 30 mil, as inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta segunda-feira, 26. O cadastro deve ser feito pelo site do Cebraspe.

A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 130 e pode ser paga até 28 de janeiro. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 8 de março, em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

O edital prevê 140 vagas, sendo 70 imediatas e 70 para cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, com lotação exclusiva em Brasília (DF).

Detalhes das vagas

Analista Legislativo

Dispondo do maior salário inicial, equivalente a R$ 30.853,99, a especialidade da vaga é Processo Legislativo e Gestão.

Os interessados devem ser graduado em qualquer área, desde que reconhecido pelo MEC.

A função têm jornada de 40h semanais e exige permanência mínima de três anos na unidade de primeira lotação.

Técnico Legislativo

Com especialidade Assistente Legislativo e Administrativo, a vaga oferece remuneração inicial de R$ 21.008,19 e também com exigência de graduação em qualquer área.

A função têm jornada de 40h semanais e exige permanência mínima de três anos na unidade de primeira lotação.

Analista Legislativo

Atua no planejamento, orientação e execução de atividades administrativas e legislativas, com apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social. Também presta assistência à Mesa Diretora, comissões e lideranças, além de elaborar documentos e organizar dados legislativos, administrativos e orçamentários.

Técnico Legislativo

Desenvolve atividades técnicas de planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos. Presta suporte técnico, operacional e material às unidades da Câmara, elabora e analisa documentos e relatórios e participa do desenvolvimento de planos e projetos ligados à gestão de recursos humanos, materiais, financeiros, orçamentários e de informação.

Entenda como será feita a distribuição das vagas

Das 70 vagas imediatas, 35 são para Analista Legislativo e 35 para Técnico Legislativo, com a seguinte distribuição em cada cargo:

  • 22 para ampla concorrência
  • 2 para pessoas com deficiência
  • 9 para pretos e pardos
  • 1 para pessoa indígena
  • 1 para pessoa quilombola

Já o cadastro de reserva, que também dispõe de 70 vagas, repete a mesma proporção.

Veja cronograma

  • Inscrições: 05/01/2026 a 26/01/2026
  • Isenção da taxa: 05/01/2026 a 12/01/2026
  • Pagamento da taxa: até 28/01/2026
  • Padrão preliminar da discursiva: 10/03/2026
  • Gabaritos preliminares: 13/03/2026

x