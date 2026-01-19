Secretaria de Educação oferece mais de 1,7 mil vagas para professor

Processo seletivo da Seeduc-RJ será para anos letivos de 2026 e 2027 - Foto: Reprodução/Google Street View

A Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) publicou o processo seletivo com 1.750 vagas para contratação temporária para professor de ensino fundamental e ensino médio para os anos letivos de 2026 e 2027.

Veja o edital: Edital Seeduc-RJ

Com remunerações que chegam a R$3,6 mil, o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Inscrição

A ficha de inscrição estará disponível até o dia 30 de novembro de 2026, e será reaberta do dia 1º de janeiro de 2017 a 30 de novembro de 2027, através do site. Os documentos dos candidatos serão analisados na lista classificatória, podendo ser convocado ou não. Não é cobrada taxa de inscrição.

Durante o cadastro, o candidato deverá indicar o tipo de vaga, o município, a regional e as disciplinas aos quais deseja concorrer. O processo seletivo para Seeduc RJ será realizado por meio da avaliação de títulos e experiência do candidato como regente de turma dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio.

No ato da inscrição, o sistema pontuará as titulações e experiências informadas pelos candidatos.

Depois da inscrição, o candidato ainda deverá submeter às titulações e experiências informadas à avaliação e validação da Coordenadoria Regional de Gestão de Pessoas da Regional.

A classificação será obtida pelo somatório dos pontos atribuídos aos títulos e comprovação de experiência cadastrados no ato da inscrição, não prevalecendo qualquer documento comprobatório posterior.

A validade do processo seletivo será até o último dia letivo do calendário escolar de 2027.

Distribuição das vagas

Das 1.750 mil vagas oferecidas, estão distribuídas da seguinte forma: