Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RIO DE JANEIRO

Secretaria de Educação oferece mais de 1,7 mil vagas para professor

Com remunerações que chegam a R$3,6 mil, o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Carla Melo

Por Carla Melo

19/01/2026 - 13:02 h
Processo seletivo da Seeduc-RJ será para anos letivos de 2026 e 2027
Processo seletivo da Seeduc-RJ será para anos letivos de 2026 e 2027 -

A Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) publicou o processo seletivo com 1.750 vagas para contratação temporária para professor de ensino fundamental e ensino médio para os anos letivos de 2026 e 2027.

Veja o edital: Edital Seeduc-RJ

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com remunerações que chegam a R$3,6 mil, o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Inscrição

A ficha de inscrição estará disponível até o dia 30 de novembro de 2026, e será reaberta do dia 1º de janeiro de 2017 a 30 de novembro de 2027, através do site. Os documentos dos candidatos serão analisados na lista classificatória, podendo ser convocado ou não. Não é cobrada taxa de inscrição.

Durante o cadastro, o candidato deverá indicar o tipo de vaga, o município, a regional e as disciplinas aos quais deseja concorrer. O processo seletivo para Seeduc RJ será realizado por meio da avaliação de títulos e experiência do candidato como regente de turma dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio.

No ato da inscrição, o sistema pontuará as titulações e experiências informadas pelos candidatos.

Leia Também:

Empresa de serviços navais abre concurso com salários de até R$ 12 mil
Mais de 230 mil vagas em concursos: saiba as seleções promissoras para 2026
Reda: 1.890 professores são convocados para rede estadual

Depois da inscrição, o candidato ainda deverá submeter às titulações e experiências informadas à avaliação e validação da Coordenadoria Regional de Gestão de Pessoas da Regional.

A classificação será obtida pelo somatório dos pontos atribuídos aos títulos e comprovação de experiência cadastrados no ato da inscrição, não prevalecendo qualquer documento comprobatório posterior.

A validade do processo seletivo será até o último dia letivo do calendário escolar de 2027.

Distribuição das vagas

Das 1.750 mil vagas oferecidas, estão distribuídas da seguinte forma:

  • 1.500 vagas de professor docente I com carga horária de 18 horas semanais, para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
  • 200 vagas de professor docente I com carga horária de 30 horas semanais, para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
  • 15 vagas de professor docente II, com carga horária de 22 horas semanais, para suprir as carências na Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Prisionais e Socioeducativas;
  • 15 vagas para professor com atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental com carga horária de 22 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas;
  • 10 vagas para professor com carga horária de 18 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas; e
  • 10 vagas para professor com carga horária de 30 horas semanais, para suprir as carências nas Unidades Escolares Indígenas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso contratação temporária Rio de Janeiro Secretaria de Educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Processo seletivo da Seeduc-RJ será para anos letivos de 2026 e 2027
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x