SSP lança edital para contratação no Departamento de Polícia Técnica

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) lançou nesta sexta-feira, 11, o edital de contratação de 166 novos profissionais através do Regime Especial de Direitos Administrativo (REDA). Em caráter emergencial, os profissionais devem atuar em unidades na capital e no interior do Departamento de Polícia Técnica.

São disponibilizadas vagas para auxiliar de necropsia, técnico administrativo, técnico de enfermagem, técnico em anatomia patológica, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, fisioterapeuta, psicólogo, secretariado executivo e assistente social.

O processo seletivo simplificado será constituído de uma única etapa de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. A contratação terá prazo de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 72 meses de contrato REDA com o Poder Executivo da Bahia, salvo as exceções previstas.



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do site, do dia 21 até 28 de outubro. As vagas serão distribuídas em 33 municípios, entre eles Salvador, Alagoinhas, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Vera Cruz, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Porto, Seguro, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.