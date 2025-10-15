Vagas de trainee com salário de mais de R$ 7 mil são ofertadas na Bahia

Empresas nacionais do ramo florestal oferecem vagas de trainees com salários de mais de R$ 7 mil - Foto: Divulgação

Inscrições para o Programa de Trainee 2026, com vagas na Bahia, das empresas Bracell e MS Florestal, empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) foram abertas para pessoas que concluíram a graduação entre dezembro de 2023 e 2025. A remuneração ofertada é de R$ 7.500,00.

As inscrições devem ser feitas por meio do site oficial de carreiras até o dia 13 de novembro deste ano.

Sobre as empresas

Ambas as empresas são potências no meio de produção de matérias derivadas das florestas. A Bracell é atualmente líder global na produção de celulose solúvel e especial, além de também atuar no segmento brasileiro de papéis tissue com a Bracell Papéis.

Já a MS Florestal é especializada em silvicultura, que é a prática do cultivo de florestas para fins comerciais e sustentáveis.

Como será a seleção?

Os trainees selecionados vão passar por diversas áreas de empresas em vários estados do Brasil:

Bahia (nas cidades de Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios);

São Paulo (São Paulo, Lençóis Paulista e Santos);

Pernambuco (Pombos);

Mato Grosso do Sul (Água Clara e Bataguassu).

A primeira etapa do processo seletivo será online, enquanto as demais podem ser presenciais, dependendo da fase. A seleção inclui, testes de aptidão e de inglês (nível avançado), dinâmica de grupo, entrevista individual e, finalmente, a contratação, entre outras exigências.

O início das atividades está previsto para acontecer em março de 2026.

O Programa de Trainee, com duração de 24 meses, está aberto para novos talentos de todos os cursos de bacharelado e licenciatura, tanto nas áreas exatas quanto humanas.

Os aprovados vão receber acesso a vários benefícios, como:

participação nos lucros;

seguro de vida;

assistência médica e odontológica;

vale-alimentação;

plano de previdência privada.

Marcela Fagundes Pereira, gerente sênior de Recursos Humanos da Bracell, explica que, nesta edição, os selecionados farão rodízio por diferentes setores dentro de suas áreas ou unidades.

“Queremos que nossos trainees tenham conhecimento mais abrangente e completo das operações e negócios da Bracell. Portanto, durante o programa, eles poderão conhecer áreas correlatas à sua área de atuação inicial, ampliando a visão do negócio e fortalecendo seu desenvolvimento”, informa.

Desenvolvimento de carreira

Os trainees que ingressarem no projeto terão a oportunidade de serem acompanhados e treinados por lideranças ativas no mercado, permitindo uma maior troca de conhecimento. Além de receberem a oportunidade de se transformarem em agentes importantes dentro de cada projeto em que participam.