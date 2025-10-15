Samu abre processo seletivo com salários de até R$ 13 mil

As contratações ocorrerão por meio de três editais distintos - Foto: Tatiana Fortes/ Ascom Casa Civil

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) anunciou a abertura de um novo processo seletivo com vagas destinadas a profissionais de nível médio e superior.

As oportunidades contemplam funções nas áreas administrativa e hospitalar, com salários que podem chegar a R$ 13 mil, além de adicional de insalubridade e benefícios extras.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As contratações ocorrerão por meio de três editais distintos. Para o nível médio, há vagas para os cargos de telefonista auxiliar de regulação médica e rádio operador. Já para o nível superior, a vaga disponível é para médico socorrista.

De acordo com o Samu, os aprovados serão contratados sob o regime CLT, em convênio com o Governo do Estado, a Santa Casa de Misericórdia e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As admissões serão imediatas, mas também haverá formação de cadastro reserva.

Cargos e salários

O cargo de telefonista auxiliar de regulação médica oferece salário de R$ 1.783,68 para 30 horas semanais, com plantões de 6 horas em escala 4x2. É necessário possuir:



Ensino médio completo

Cursos de telefonista, telemarketing ou atendimento ao público

Informática básica

Experiência mínima de seis meses em atendimento

Para o cargo de rádio operador, o salário é de R$ 2.049,71, mais ticket de R$ 24,00 por plantão, com 30 horas semanais de trabalho, em escala de 12h por 60h. Os candidatos devem possuir:



Ensino médio completo

Cursos correlatos

Experiência comprovada em atendimento ou na função

Já o cargo de médico socorrista oferece R$ 13.358,52 mensais, acrescidos de insalubridade e ticket de alimentação. A carga horária é de 36 horas semanais, em plantões de 12 horas. Os requisitos são:

Formação em Medicina

Registro ativo no CRM

Inscrições

As inscrições são exclusivamente online, pelo site oficial do Samu. O prazo varia conforme o edital:

Telefonista e rádio operador: de 9 a 19 de outubro de 2025;

Médico socorrista: de 6 a 18 de outubro de 2025.

Após o cadastro eletrônico, os candidatos devem acompanhar as próximas etapas, que incluem prova teórica, prova prática, entrevista técnica e avaliação psicológica. As provas acontecerão na Central do Samu 192, localizada na BR-101, em Serra (ES).