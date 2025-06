Assine A TARDE e surpreenda seu amor com semijoias e benefícios

Promoção do Dia dos Namorados - Foto: Ag. A TARDE

Neste Dia dos Namorados, o jornal A TARDE preparou uma promoção especial para os casais apaixonados. Ao assinar o plano anual do jornal, o titular recebe como presente duas semijoias exclusivas, além de acesso completo à edição digital e ao Clube A TARDE, que oferece uma variedade de benefícios. A promoção é válida até esta quinta-feira, 12 ou enquanto durarem os estoques.

Confira promoção:

Plano promocional: 1 ano de assinatura impressa do Jornal A TARDE (segunda a domingo), acesso completo à edição digital e ao Clube A TARDE, por R$660,00 ou 12x de R$55,00.

Brinde: 2 semijoias para o casal – um escapulário masculino e um conjunto feminino composto por 2 brincos e 1 corrente.

Condições: válido para novos assinantes com CPF ainda não cadastrado, maiores de 18 anos, com pagamento à vista via PIX ou cartão de crédito.

Retirada do Brinde

O titular da assinatura deverá apresentar um documento original com foto na sede do Jornal A TARDE, localizada em Salvador, para retirar o prêmio. A retirada pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados. A promoção não se responsabiliza pela não retirada do prêmio. Além disso, não é permitido que o prêmio seja revertido em dinheiro.