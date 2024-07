São João no Nordeste: expectativa que festejo movimente R$ 4 bilhões

O Jeitto convidou a Rainha do Forró, Roberta Miranda, para lançar música - Foto: Divulgação

Fogueira, quadrilha, milho, bandeirolas... Esses são apenas alguns dos muitos símbolos que logo nos remetem a uma das principais celebrações da nossa cultura, o São João. Com seus principais eventos no Nordeste, a Festa Junina é parte da história do Brasil desde sua origem e tem um grande impacto econômico na região.

Movimentando diversos setores da economia, nosso tradicional festejo junino não só promove o turismo e gera empregos, como valoriza as tradições culturais nordestinas e fortalece o comércio local. Para este ano, a Abrasel estima um faturamento de 10% a 30% maior em comparação ao mesmo período de 2023 nas cidades com as celebrações mais populares.

Só em Campina Grande, na Paraíba, o considerado "O Maior São João do Mundo" pode movimentar R$ 600 milhões na região, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande. Nesta edição, a estimativa é que a festa receba 3,1 milhão de pessoas, sendo importante motor da economia da Paraíba.

Mais crédito para empreendedores locais

Os principais beneficiados com a movimentação econômica proporcionada pela celebração são os micro e pequenos empreendedores, para os quais o acesso ao crédito é fundamental para investir em seus produtos, serviços ou infraestrutura, impulsionando as vendas durante o São João. É nesse momento que o Jeitto, plataforma digital de crédito e consumo para quem ganha até três salários mínimos, se une como o parceiro ideal, oferecendo soluções simples, rápidas e acessíveis para quem precisa de capital – e impulsionando o desenvolvimento econômico e social na região.

Com mais de 8 milhões de clientes em todo o Brasil, sendo 2,3 milhões no Nordeste, a empresa tem como propósito democratizar o acesso ao crédito e acredita na força do trabalhador brasileiro como motor do seu próprio crescimento.

"O São João é um momento de grande festa e celebração, mas também representa uma oportunidade única para a economia local. O Jeitto quer incentivar todos a participarem desse tradicional festejo, que tem extrema importância cultural, concedendo crédito na medida para essas pessoas, seja para impulsionarem seus negócios ou para curtirem as festas sem se preocupar com contas para pagar. ", afirma Mirelle Hampel, Diretora de Operações e ASG do Jeitto.

A inclusão é um dos pilares da empresa, por isso que com o Jeitto ninguém fica de fora! Então, a empresa convidou a Rainha do Forró, Roberta Miranda, que nesse ano não estava na programação oficial das festas, para juntos lançarem a música "Baião de Todos". A canção, que já se tornou um hit nas redes sociais, é um convite à união, à alegria e à inclusão financeira. Se ainda não escutou nas rádios locais, ou nos carros de som nos arredores das festas, você pode conferir no YouTube do Jeitto:

O Jeitto convida todos a conhecerem suas soluções de crédito acessíveis e aproveitarem ao máximo essa oportunidade. É só baixar o app e vir no ritmo da Roberta Miranda para voar com o Jeitto!