Anitta se apresenta na abertura da Copa do Mundo nos EUA; veja vídeo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Anitta se apresentou na abertura da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 12, no Sofi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora subiu ao palco ao lado de Lisa, do grupo Blackpink, e do rapper nigeriano Rema.

Os artistas apresentaram a música 'Goals' que integra a trilha sonora oficial da Copa do Mundo de 2026, antes da partida entre as seleções dos Estados Unidos e do Paraguai, com início previsto para as 22h (horário de Brasília).

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além deles, os cantores Tyla e Future foram os responsáveis pelo primeiro show da abertura. A última atração é Katy Perry.

Ainda nesta sexta-feira, 12, na abertura do Canadá, os shows foram comandados pelos cantores Alanis Morissette e Michael Bublé, e também teve performances conjuntas de Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi.

Veja:

Assista a performance completa de Anitta, Lisa e Rema na abertura da Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/IlVCE74htN — POPTime (@poptime) June 12, 2026

Anitta no esporte

O show na abertura da Copa do Mundo não é a estreia da cantora em cerimônias de eventos esportivos. A famosa possui uma trajetória marcada por apresentações em eventos, como Olimpíadas, Libertadores, Champions League, Fórmula 1 e NFL.