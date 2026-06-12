COPA DO MUNDO
Anitta se apresenta na abertura da Copa do Mundo nos EUA; veja vídeo
Famosa possui trajetória em eventos esportivos
Anitta se apresentou na abertura da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 12, no Sofi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora subiu ao palco ao lado de Lisa, do grupo Blackpink, e do rapper nigeriano Rema.
Os artistas apresentaram a música 'Goals' que integra a trilha sonora oficial da Copa do Mundo de 2026, antes da partida entre as seleções dos Estados Unidos e do Paraguai, com início previsto para as 22h (horário de Brasília).
Além deles, os cantores Tyla e Future foram os responsáveis pelo primeiro show da abertura. A última atração é Katy Perry.
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Ainda nesta sexta-feira, 12, na abertura do Canadá, os shows foram comandados pelos cantores Alanis Morissette e Michael Bublé, e também teve performances conjuntas de Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi.
Veja:
Assista a performance completa de Anitta, Lisa e Rema na abertura da Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/IlVCE74htN— POPTime (@poptime) June 12, 2026
Anitta no esporte
O show na abertura da Copa do Mundo não é a estreia da cantora em cerimônias de eventos esportivos. A famosa possui uma trajetória marcada por apresentações em eventos, como Olimpíadas, Libertadores, Champions League, Fórmula 1 e NFL.