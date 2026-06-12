Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Anitta se apresenta na abertura da Copa do Mundo nos EUA; veja vídeo

Famosa possui trajetória em eventos esportivos

Agatha Victoria Reis
Por
Anitta
Anitta - Foto: Divulgação

Anitta se apresentou na abertura da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 12, no Sofi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora subiu ao palco ao lado de Lisa, do grupo Blackpink, e do rapper nigeriano Rema.

Os artistas apresentaram a música 'Goals' que integra a trilha sonora oficial da Copa do Mundo de 2026, antes da partida entre as seleções dos Estados Unidos e do Paraguai, com início previsto para as 22h (horário de Brasília).

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além deles, os cantores Tyla e Future foram os responsáveis pelo primeiro show da abertura. A última atração é Katy Perry.

Leia Também:

CONFIANTE!

Hakimi nega favoritismo do Brasil e se diz pronto para marcar Vini Jr.
Hakimi nega favoritismo do Brasil e se diz pronto para marcar Vini Jr. imagem

COPA DO MUNDO

Fora da estreia, Neymar tem prazo de recuperação estipulado
Fora da estreia, Neymar tem prazo de recuperação estipulado imagem

HISTÓRICO!

Canadá empata com a Bósnia e marca ponto inédito em Copas do Mundo
Canadá empata com a Bósnia e marca ponto inédito em Copas do Mundo imagem

Ainda nesta sexta-feira, 12, na abertura do Canadá, os shows foram comandados pelos cantores Alanis Morissette e Michael Bublé, e também teve performances conjuntas de Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi.

Veja:

Anitta no esporte

O show na abertura da Copa do Mundo não é a estreia da cantora em cerimônias de eventos esportivos. A famosa possui uma trajetória marcada por apresentações em eventos, como Olimpíadas, Libertadores, Champions League, Fórmula 1 e NFL.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas