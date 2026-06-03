Arrascaeta tem lesão confirmada e aguarda decisão do Uruguai

A participação de Arrascaeta na Copa do Mundo passou a ser motivo de preocupação para a seleção uruguaia. O meia do Flamengo realizou exames médicos após deixar o treinamento desta terça-feira, 2, com dores e teve uma lesão de grau médio constatada na panturrilha direita.



O problema físico foi detectado depois que o jogador interrompeu as atividades logo nos primeiros minutos do treino. Na sequência, ele foi encaminhado para avaliação médica, que confirmou a contusão durante a noite.



Com a lesão, Arrascaeta aguarda uma definição da seleção do Uruguai sobre a possibilidade de permanecer entre os convocados para a disputa do Mundial. O tempo de recuperação exigido pelo quadro acende o alerta na Celeste, que monitora a evolução do atleta antes de tomar qualquer decisão.



Antes da divulgação do resultado dos exames, o presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, demonstrou confiança na recuperação do camisa 10.



"Ainda não, não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo; esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação", afirmou.





A nova lesão surge em um momento delicado para o jogador, que já enfrentava uma corrida contra o tempo para se recuperar de uma fratura na clavícula sofrida em maio, durante uma partida da Libertadores. Apesar disso, o problema na panturrilha não possui relação com a lesão anterior.



A situação de Arrascaeta lembra a de Neymar, que também se recupera de uma lesão na panturrilha. No entanto, o atacante brasileiro permaneceu na lista da Seleção Brasileira e não foi cortado pela CBF.



De acordo com o regulamento da Fifa, as seleções podem substituir jogadores lesionados até 24 horas antes da estreia na competição. Para isso, o substituto precisa obrigatoriamente fazer parte da lista preliminar previamente enviada pela federação nacional.



O Uruguai integra o Grupo H da Copa do Mundo ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. A estreia da equipe está marcada para o dia 15 de junho, em Miami, diante dos sauditas.