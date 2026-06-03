Ancelotti ganha opções no meio-campo, mas Seleção ainda busca equilíbrio para a Copa

A goleada sobre o Panamá serve para Ancelotti refletir sobre outras opções na escalação e formação tática da equipe. No primeiro tempo, a Seleção repetiu a estratégia usada contra a Croácia, com Matheus Cunha mais recuado pela esquerda, Luís Henrique aberto pela direita e a dupla ofensiva formada por Raphinha e Vinicius Junior.

No segundo tempo, o time melhorou com os reservas. Os meio-campistas Paquetá e Danilo Santos passaram a formar um trio no meio-campo. Paquetá é diferente de Matheus Cunha. O jogador do Manchester United é um meia-atacante que volta para receber a bola e ajudar na marcação, enquanto Paquetá, assim como Danilo, atua de uma área a outra, iniciando jogadas de frente para o campo adversário.

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O debate sobre o meio-campo

Raphinha ficou um pouco deslocado atuando pelo centro. No Barcelona, costuma jogar partindo do lado para dentro, movimentando-se por todo o setor ofensivo. Além de Paquetá e Danilo, Rayan, Endrick e Igor Thiago mostraram novamente que podem ser alternativas importantes para o elenco.

Independentemente da escalação, a Seleção precisa pressionar mais a saída de bola do adversário e atuar de forma mais compacta. Em vários momentos, o meio-campo avançava enquanto os zagueiros permaneciam muito recuados, abrindo espaços para o Panamá trocar passes e chegar à área brasileira.

Compactação será fundamental

Contra seleções mais fortes, esse posicionamento pode se transformar em um problema grave. Desde a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, em 2014, e mais recentemente no revés por 4 a 1 para a Argentina, a principal crítica continua sendo o espaço excessivo no meio-campo e a pouca valorização do setor na construção do jogo.

A formação com três meio-campistas pode ser uma alternativa interessante, desde que a equipe tenha jogadores capazes de marcar, construir e avançar com qualidade.

A Seleção também precisa alternar momentos de transição rápida da defesa para o ataque com períodos de maior controle da posse de bola. Contra adversários mais fortes, será importante saber recuar a marcação, atrair o rival e explorar os contra-ataques com a velocidade dos atacantes brasileiros.

O aspecto emocional da Copa

Além das questões técnicas, táticas e físicas, o fator emocional será decisivo. O grupo conta com o trabalho da psicóloga Marisa Santiago, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em Ciências do Esporte pela UFMG.

A ansiedade faz parte do futebol de alto rendimento. Em níveis adequados, melhora a concentração, aumenta a energia e potencializa o desempenho. Quando ultrapassa certos limites, porém, pode gerar decisões impulsivas, erros técnicos e até expulsões.

Cada jogador desenvolve seus próprios rituais para lidar com a pressão. Pelé, por exemplo, costumava chegar ao vestiário, deitar e fechar os olhos antes das partidas. Talvez imaginasse os lances que executaria em campo. Foi o maior de todos porque reuniu, em nível máximo, qualidades técnicas, físicas e emocionais.