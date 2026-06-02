COPA DO MUNDO
Craque do Flamengo sofre lesão e pode ficar fora da Copa do Mundo
Jogador estava treinando e saiu de campo sentindo dores
O meio-campista Arrascaeta, um dos principais nomes do Flamengo e da Seleção Uruguaia, deixou o treinamento da equipe com dores na coxa nesta terça-feira, 2, e pode ficar fora da Copa do Mundo FIFA 2026.
De acordo com informações do jornal uruguaio "El País", o problema físico liga o sinal de alerta na comissão técnica da Celeste, que teme um possível corte do jogador às vésperas da Copa do Mundo FIFA 2026.
O atleta passará por exames médicos detalhados nas próximas horas para avaliar a gravidade da suspeita de lesão muscular.
Arrascaeta não disputa uma partida oficial desde o fim de abril, quando sofreu uma fratura na clavícula durante o confronto entre Flamengo e Estudiantes, pela Copa Libertadores da América, no dia 29 de abril.
Há cerca de duas semanas, a diretoria do Rubro-Negro carioca havia liberado o jogador com antecedência para que ele desse continuidade ao tratamento de transição física diretamente com os médicos da Seleção Uruguaia, visando acelerar sua preparação para o Mundial.
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Compromissos do Uruguai na Copa do Mundo
Integrante do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, o Uruguai tem sua estreia marcada para o dia 15 de junho contra a Arábia Saudita, em Miami, nos Estados Unidos.
Na sequência da fase de grupos, a seleção comandada por Marcelo Bielsa enfrentará Cabo Verde e Espanha em busca de uma vaga no mata-mata do torneio.
Histórico de Arrascaeta na Copa
Esta seria a terceira Copa do Mundo do camisa 14 do Flamengo. Em 2022, no Catar, Arrascaeta foi o grande protagonista do Uruguai ao marcar os dois únicos gols da seleção em todo o torneio, ambos na vitória por 2 a 0 contra Gana.
Apesar do desempenho individual do meio-campista na última rodada daquela etapa, a equipe sul-americana acabou eliminada de forma precoce ainda na fase de grupos.