Craque do Flamengo sofre lesão e pode ficar fora da Copa do Mundo

Siga o A TARDE no Google

O meio-campista Arrascaeta, um dos principais nomes do Flamengo e da Seleção Uruguaia, deixou o treinamento da equipe com dores na coxa nesta terça-feira, 2, e pode ficar fora da Copa do Mundo FIFA 2026.

De acordo com informações do jornal uruguaio "El País", o problema físico liga o sinal de alerta na comissão técnica da Celeste, que teme um possível corte do jogador às vésperas da Copa do Mundo FIFA 2026.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atleta passará por exames médicos detalhados nas próximas horas para avaliar a gravidade da suspeita de lesão muscular.

Arrascaeta não disputa uma partida oficial desde o fim de abril, quando sofreu uma fratura na clavícula durante o confronto entre Flamengo e Estudiantes, pela Copa Libertadores da América, no dia 29 de abril.

Há cerca de duas semanas, a diretoria do Rubro-Negro carioca havia liberado o jogador com antecedência para que ele desse continuidade ao tratamento de transição física diretamente com os médicos da Seleção Uruguaia, visando acelerar sua preparação para o Mundial.

Compromissos do Uruguai na Copa do Mundo

Integrante do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, o Uruguai tem sua estreia marcada para o dia 15 de junho contra a Arábia Saudita, em Miami, nos Estados Unidos.

Na sequência da fase de grupos, a seleção comandada por Marcelo Bielsa enfrentará Cabo Verde e Espanha em busca de uma vaga no mata-mata do torneio.

Histórico de Arrascaeta na Copa

Esta seria a terceira Copa do Mundo do camisa 14 do Flamengo. Em 2022, no Catar, Arrascaeta foi o grande protagonista do Uruguai ao marcar os dois únicos gols da seleção em todo o torneio, ambos na vitória por 2 a 0 contra Gana.

Apesar do desempenho individual do meio-campista na última rodada daquela etapa, a equipe sul-americana acabou eliminada de forma precoce ainda na fase de grupos.