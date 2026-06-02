Brasil x Egito: onde assistir, escalações e tudo sobre o amistoso

A Copa do Mundo começa em menos de dez dias - e o Brasil tem uma última chance de fazer os ajustes finais antes de começar a corrida pelo hexa. Neste sábado, 6, às 19h, a Canarinha joga seu último amistoso antes do início do Mundial, encontrando o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos.

Já no país em que disputará a fase de grupos da Copa, o Brasil tem seus 26 convocados à disposição pela primeira vez, depois que os finalistas da Champions se juntaram ao elenco e, claro, que alguns outros já marcaram seus primeiros gols na trajetória da Seleção na Copa.

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Embalado pelo 6 a 2 em cima do Panamá, o Brasil enfrenta um Egito que também vem de vitória, tendo vencido a Rússia na última partida. No entanto, quando se trata de enfrentar o Egito, o Brasil já provou que sabe o que faz.

O histórico de confrontos entre as duas seleções mostra um domínio absoluto dos brasileiros, que venceram todos os jogos, sem nem sequer deixar espaço para um empate.

Até hoje, são seis jogos oficiais desde amistosos em 1960, com 18 gols marcados pelo Brasil e apenas quatro feitos pelo Egito. Nas partidas, a Canarinha protagonizou inclusive goleadas, chegando a marcar um 5 a 0 nos egípcios.

As últimas partidas entre as duas seleções foram um 2 a 0 em amistoso em 2011, e um 4 a 3 em 2009, pela Copa das Confederações.

Seleção Brasileira contra o Panamá - Foto: CBF

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo, na televisão fechada pelo SporTV, no pay-per-view pelo Globoplay e no YouTube pela GETV.

Prováveis escalações

O Brasil conta com todos os seus convocados, menos Neymar, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e deve levar de duas a três semanas para se recuperar, devendo ficar de fora inclusive da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Com isso e levando em consideração a vontade de Ancelotti de testar jogadores que não estiveram na partida contra o Panamá, a provável escalação do Brasil mistura titulares e reservas, com prováveis entradas de Endrick e Gabriel Martinelli ao longo da partida.

Seleção Brasileira contra o Panamá - Foto: CBF

Brasil:Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Egito: M. El Shenawy; M. Hany, Y. Ibrahim, H. Abdelmaguid e A. Fatouh; M. Attia, E. Ashour e A.S. Zizo; M. Salah, M. Trezeguet e O. Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Próximos jogos do Brasil

Depois do apito final contra o Egito, é tempo de Copa - os próximos jogos do Brasil são contra Marrocos, no dia 13, às 19h, Haiti, no dia 19, às 21h30, e Escócia, no dia 24, às 19h, todos pelo Grupo C da Copa do Mundo.