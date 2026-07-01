Bélgica arranca virada heroica sobre Senegal e avança na Copa do Mundo

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Bélgica e Senegal travaram um grande duelo nesta quarta-feira, 1º, pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentaram no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. Os europeus conseguiram uma histórica e virada, venceram por 3 a 2 e estão classificados para as oitavas.

A seleção senegalesa comandou as ações em boa parte do jogo e chegou a abrir 2 a 0 no placar. Habib Diarra fez o primeiro aos 25 minutos do primeiro tempo, enquanto Ismaïla Sarr fez o segundo aos 6 minutos do segundo tempo.

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Na reta final, a Bélgica buscou um empate heroico. Entre os minutos 41 e 44 da etapa final, a equipe belga marcou com Romelu Lukaku e Youri Tielemans, forçando uma improvável prorrogação.

Já no apagar das luzes do tempo extra, Tielemans foi derrubado na área e o VAR recomendou pênalti. O árbitro de campo apontou a marca da cal e o próprio camisa 8 bateu, marcando seu segundo gol no jogo e concretizando uma incrível remontada.

Agora é nas oitavas

Classificada, a seleção belga agora aguarda o vencedor da partida entre Estados Unidos e Bósnia, que definirá seu próximo adversário. Os anfitrões e os bósnios entram em campo às 21h desta quarta.

Bélgica marcou o terceiro na reta final da prorrogação, de pênalti - Foto: Foto por ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

FICHA TÉCNICA

Bélgica 3x2 Senegal

Copa do Mundo 2026 - 16-avos de final

Local: Lumen Field, em Seattle

Data: 01/07/2026 (quarta)

Horário: 17h

Árbitro: Said Martinez (HON)

Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), CazéTV (YouTube), Globoplay (Streaming) e Sportv (TV Fechada)

Cartões amarelos: Lamine Camara (Senegal)

Gols: Youri Tielemans (2x) e Romelu Lukaku (Bélgica) / Habib Diarra e Ismaïla Sarr (Senegal)

Escalações

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate e de Cuyper (Meunier); Tielemans e Vanaken (Moreira); Trossard (Onana), De Bruyne (Raskin) e Doku (Lukébakio); De Ketelaere (Lukaku). Técnico: Rudi Garcia.

Senegal: Diaw; Diatta, Ciss, Niakhate e Jakobs (Diouf); Diarra (Pape Sarr), Idrissa Gueye (Sapoko Ndiaye) e Pape Gueye (Camara); Iliman Ndiaye (Mbaye), Mané (Jackson) e Ismaïla Sarr. Técnico: Pape Thiaw.