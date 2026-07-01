Homens invadem campo e partida entre Bélgica e Senegal é paralisada

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A partida entre Bélgica e Senegal, válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, precisou ser paralisada por cerca de 20 segundos na noite desta quarta-feira (1º), após uma invasão de campo coletiva. O incidente ocorreu aos 31 minutos do primeiro tempo no estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

No momento da interrupção, a seleção de Senegal vencia o confronto por 1 a 0. O vencedor da partida garante vaga direta nas oitavas de final da competição mundial.

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Seguindo o protocolo padrão de segurança e transmissão da Fifa para a Copa do Mundo, as câmeras oficiais da geração de imagens não mostraram o torcedor no gramado. No entanto, vídeos publicados por torcedores nas redes sociais registraram a ação detalhada.

Nas imagens, é possível ver três homens correndo pelo gramado simultaneamente. Enquanto os dois primeiros foram contidos rapidamente pelas equipes de segurança do estádio, o terceiro conseguiu atravessar quase toda a extensão do campo. Ele chegou a "driblar" e derrubar vários agentes de segurança antes de ser finalmente imobilizado, sob aplausos do público presente.

Até o momento, a organização do torneio não divulgou a identidade dos invasores nem as sanções que serão aplicadas aos envolvidos.