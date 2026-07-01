Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Homens invadem campo e partida entre Bélgica e Senegal é paralisada

As duas seleções se enfrentam na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo

Brenda Lua Ferreira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homens invadem campo e partida entre Bélgica e Senegal é paralisada
Foto: ERCIN ERTURK / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

A partida entre Bélgica e Senegal, válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, precisou ser paralisada por cerca de 20 segundos na noite desta quarta-feira (1º), após uma invasão de campo coletiva. O incidente ocorreu aos 31 minutos do primeiro tempo no estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

No momento da interrupção, a seleção de Senegal vencia o confronto por 1 a 0. O vencedor da partida garante vaga direta nas oitavas de final da competição mundial.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Seguindo o protocolo padrão de segurança e transmissão da Fifa para a Copa do Mundo, as câmeras oficiais da geração de imagens não mostraram o torcedor no gramado. No entanto, vídeos publicados por torcedores nas redes sociais registraram a ação detalhada.

Leia Também:

SALVADOR

Salvador é segunda cidade mais procurada para feriadão de 2 de Julho
Salvador é segunda cidade mais procurada para feriadão de 2 de Julho imagem

BAHIA

Mudança no comando do DHPP marca nova fase na Polícia Civil da Bahia
Mudança no comando do DHPP marca nova fase na Polícia Civil da Bahia imagem

MARCOU FALTA!

Lula explica verdadeiro motivo de ausência no 2 de Julho na Bahia
Lula explica verdadeiro motivo de ausência no 2 de Julho na Bahia imagem

Nas imagens, é possível ver três homens correndo pelo gramado simultaneamente. Enquanto os dois primeiros foram contidos rapidamente pelas equipes de segurança do estádio, o terceiro conseguiu atravessar quase toda a extensão do campo. Ele chegou a "driblar" e derrubar vários agentes de segurança antes de ser finalmente imobilizado, sob aplausos do público presente.

Até o momento, a organização do torneio não divulgou a identidade dos invasores nem as sanções que serão aplicadas aos envolvidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bélgica Copa do Mundo 2026 Invasão de campo senegal

Relacionadas

Mais lidas