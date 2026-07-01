Salvador é segunda cidade mais procurada para feriadão de 2 de Julho

Salvador é a segunda cidade brasileira mais procurada para o feriado de 2 de Julho, celebrado nesta quinta-feira, 2, em celebração à Independência do Brasil na Bahia. Um levantamento realizado pela ClickBus, mostra que a capital baiana fica atrás apenas de São Paulo, em relação ao turismo rodoviário durante o período, seguindo a mesma tendência observada no ano anterior.

A plataforma aponta que, na Bahia, a busca por viagens com origem dentro do estado, entre os dias 1º e 5 de julho, teve um crescimento expressivo de 42% em comparação com o mesmo período de 2025. Feira de Santana, no centro-norte do Estado, também compõe o ranking.

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Em 2026, como a data caiu em uma quinta-feira, a tendência por um feriado prolongado cresceu, o que impulsionou o setor.

Salvador ganha destaque justamente por sediar as celebrações do 2 de Julho, um dos maiores eventos cívicos do país, que atrai turistas interessados na programação cultural e histórica da cidade, que conta com um grande cortejo cívico, saindo da Lapinha em direção ao Pelourinho. A cerimônia conta com carros alegóricos do Caboclo e da Cabocla, símbolos da luta pela independência, e reúne autoridades, bandas marciais, grupos culturais e milhares de participantes.

Já a capital paulista segue na liderança, mesmo sem ser feriado nem contar com celebrações relacionadas à data. A explicação é que São Paulo é, historicamente, o destino doméstico mais procurado do país em praticamente qualquer época do ano, por concentrar turismo de negócios, eventos, gastronomia, cultura e grande oferta de voos. Além disso, o início de julho coincide com férias escolares em muitas regiões, aumentando a procura.

Confira ranking dos 10 destinos mais procurados

São Paulo (SP);

Salvador (BA);

Brasília (DF)

Goiânia (GO);

Rio de Janeiro (RJ);

Aracaju (SE);

Recife (PE);

Feira de Santana (BA);

Belo Horizonte (MG);

Campinas (SP).

Em 2025, o Top 10 foi: São Paulo (SP), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Feira de Santana (BA), Brasília (DF), Porto Seguro (BA) e Maceió (AL).

Brasília e Goiânia dispararam na procura

Brasília e Goiânia dispararam no ranking e ganharam destaque na preferência dos viajantes. Outra novidade no ranking é Campinas (SP). Já Porto Seguro (BA) e Maceió (AL) pararam de fazer parte do grupo mais procurado.

A capital federal registou um crescimento de quase quatro vezes (3,86x) na procura, saindo da oitava para a terceira posição do ranking.

Já Goiânia, que anteriormente nem aparecia na lista dos 10 destinos mais procurados, contou com um salto de mais de quatro vezes (4,36x) na procura, passando a ocupar a quarta colocação.