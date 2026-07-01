Avanço do VLT provoca mudanças no trânsito e ônibus em Salvador

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O avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Salvador, vai provocar mudanças no trânsito e no transporte público na região da Calçada, na Cidade Baixa. Segundo a Companhia de Transporte da Bahia (CTB), as intervenções são necessárias para a execução dos serviços de macrodrenagem na área.

As obras, que têm prazo previsto de conclusão para 13 de setembro, exigirão o bloqueio do Largo da Calçada, no sentido Comércio, o que provocará alterações no fluxo de veículos da região.

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Assim, o trânsito será desviado pelas ruas do Imperador e Barão de Cotegipe, com reforço na sinalização provisória e apoio de equipes de orientação para garantir a segurança e a mobilidade de condutores e pedestres.

Transporte público

No transporte público, o ponto de ônibus localizado no Largo dos Mares, em frente às Lojas Americanas, será remanejado temporariamente.

As linhas que vêm da Avenida Suburbana passarão a operar em um novo ponto a ser implantado no próprio Largo dos Mares.

Por sua vez, as linhas oriundas do Largo de Roma utilizarão um ponto provisório na Rua do Imperador.

População não vai pagar para usar modal até dezembro

Os soteropolitanos já podem se preparar para fazer as primeiras viagens do Veículo Leve sob Trilho (VLT) de Salvador. A fase de teste deve ser iniciada no dia 1º de julho, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fará a inauguração do trecho da Estação Calçada ao Lobato.

Segundo informações apuradas pelo portal A TARDE, a operação assistida do modal inédito vai até dezembro. Neste período, a população não pagará para utilizar o transporte.

Como pontapé para iniciar a operação, o gestor estadual inaugurou, nesta noite, a Estação Calçada, localizada no bairro que leva o mesmo nome. Segundo o governo do estado, o espaço foi revitalizado, mantendo a identidade original da antiga Estação de Trem da Calçada.

Vai servir de visitação para escolas, para moradores, não faz o trem do VLT passar até lá. Essa praça aqui à frente também está sendo restaurada" disse Jerônimo em discurso na inauguração.