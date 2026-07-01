Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

VOLTA DA CABOCLA

Jogo do Brasil altera 2 de Julho em Salvador; entenda a mudança

Celebração tradicional altera data devido ao jogo; confira horários e atrações

Jair Mendonça Jr
Por
Independência da Bahia
Independência da Bahia - Foto: Xando Pereira / Ag. A Tarde

A Volta da Cabocla, um dos pontos altos das festividades do 2 de Julho, teve sua data alterada excepcionalmente para este sábado, 4. A mudança atende à necessidade de evitar conflito com o jogo da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Volta da Cabocla
Volta da Cabocla - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Programação e horários

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O evento mantém sua grandiosidade habitual, prometendo movimentar o Centro Histórico da capital baiana. A programação detalhada é:

  • 16h: show gratuito da cantora Mariene de Castro no Largo do Campo Grande.
  • 18h: saída do cortejo dos carros do Caboclo e da Cabocla rumo ao Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha.

Tradição e legado musical

O desfile será conduzido pela Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô. Sob o comando da maestrina Rita Barbosa, filha do saudoso maestro, o grupo contará com 80 músicos — divididos em dois blocos de 40 — que acompanharão todo o trajeto.

Para Rita Barbosa, a condução do cortejo é mais do que um compromisso musical; é um ato de preservação de memória. "Essa relação com os Caboclos transcende o lado cívico. É minha responsabilidade como mulher de santo e um elo de resistência ao trabalho de meu pai", afirma a maestrina, que preserva o legado do Maestro Reginaldo desde 2013.

Importância cultural

Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), destaca que a antecipação da data não altera a essência do evento. "O retorno dos Caboclos tem grande força no contexto cívico e religioso. Será um acontecimento único, com participação popular tão intensa quanto no desfile convencional", ressalta.

Leia Também:

2 DE JULHO

Saiba como fica operação do metrô no feriado de 2 de Julho
Saiba como fica operação do metrô no feriado de 2 de Julho imagem

SALVADOR

Vai chover no feriadão? Veja a previsão para o 2 de Julho em Salvador
Vai chover no feriadão? Veja a previsão para o 2 de Julho em Salvador imagem

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus terão mudanças durante os festejos do 2 de Julho em Salvador
Ônibus terão mudanças durante os festejos do 2 de Julho em Salvador imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

2 de Julho jogo do brasil

Relacionadas

Mais lidas