Jogo do Brasil altera 2 de Julho em Salvador; entenda a mudança

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A Volta da Cabocla, um dos pontos altos das festividades do 2 de Julho, teve sua data alterada excepcionalmente para este sábado, 4. A mudança atende à necessidade de evitar conflito com o jogo da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Volta da Cabocla - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Programação e horários

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O evento mantém sua grandiosidade habitual, prometendo movimentar o Centro Histórico da capital baiana. A programação detalhada é:

16h : show gratuito da cantora Mariene de Castro no Largo do Campo Grande.

: show gratuito da cantora Mariene de Castro no Largo do Campo Grande. 18h : saída do cortejo dos carros do Caboclo e da Cabocla rumo ao Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha.

Tradição e legado musical

O desfile será conduzido pela Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô. Sob o comando da maestrina Rita Barbosa, filha do saudoso maestro, o grupo contará com 80 músicos — divididos em dois blocos de 40 — que acompanharão todo o trajeto.

Para Rita Barbosa, a condução do cortejo é mais do que um compromisso musical; é um ato de preservação de memória. "Essa relação com os Caboclos transcende o lado cívico. É minha responsabilidade como mulher de santo e um elo de resistência ao trabalho de meu pai", afirma a maestrina, que preserva o legado do Maestro Reginaldo desde 2013.

Importância cultural

Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), destaca que a antecipação da data não altera a essência do evento. "O retorno dos Caboclos tem grande força no contexto cívico e religioso. Será um acontecimento único, com participação popular tão intensa quanto no desfile convencional", ressalta.