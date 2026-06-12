Cadáver é achado perto de estádio onde o Irã treina para Copa do Mundo

Um caso policial chamou atenção nos arredores do local utilizado pela seleção do Irã durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira, 12, autoridades mexicanas localizaram um corpo em avançado estado de decomposição dentro de um veículo estacionado nas proximidades do Estádio Caliente, em Tijuana.

O automóvel, um SUV cinza da marca Toyota, estava parado no estacionamento de um supermercado situado em frente ao estádio onde a equipe iraniana se preparada para o Mundial. A região também fica próxima ao hotel que serve como base para a delegação durante o torneio.

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Segundo informações divulgadas à agência AFP, agentes encontraram o veículo após uma patrulha de rotina. Durante a inspeção, os policiais identificaram um forte odor vindo do porta-malas e descobriram o corpo.

De acordo com a Promotoria de Tijuana, foi encontrada "uma pessoa envolta em um saco preto no porta-malas, apresentando sinais de violência". As autoridades informaram ainda que o carro permanecia estacionado no local desde a última quarta-feira.

Após a descoberta, equipes especializadas compareceram à área utilizando equipamentos de proteção para realizar a perícia inicial antes da remoção do corpo. As circunstâncias do crime seguem sob investigação.

Até o momento, não há indícios de que o caso tenha qualquer ligação com a presença da seleção iraniana em Tijuana ou com a realização da Copa do Mundo. Ainda assim, o episódio ocorreu em uma cidade frequentemente associada aos altos índices de violência registrados no México. Dados oficiais apontam que mais de 1.200 homicídios foram contabilizados em Tijuana ao longo de 2025.

A seleção iraniana estabeleceu sua base de treinamentos na cidade mexicana após mudanças de última hora em seu planejamento. Inicialmente, a equipe pretendia permanecer nos Estados Unidos durante a competição, mas a escalada das tensões entre Washington e Teerã levou a uma alteração logística.

Por questões de segurança, a delegação costuma ser acompanhada por um forte esquema de proteção. O deslocamento entre o hotel e o estádio, percurso de aproximadamente um minuto, é realizado sob escolta da Guarda Nacional mexicana.

O jogadores deixaram o centro de treinamentos após a retirada do corpo pelas autoridades. A estreia do Irã na Copa do Mundo está marcada para segunda-feira, quando enfrentará a Bélgica, em Los Angeles, pelo Grupo G. A chave também conta com as seleções de Egito e Nova Zelândia.