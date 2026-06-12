PREOCUPANTE
Calor extremo pode afetar desempenho de atletas em 97 jogos da Copa do Mundo
Diante da situação, a Fifa anunciou medidas para reduzir os riscos
Um estudo da organização Climate Central revelou que as mudanças climáticas elevaram a probabilidade de calor suficiente para prejudicar o rendimento dos jogadores em 97 dos 104 jogos programados para a Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, México e Canadá.
A pesquisa utilizou como referência temperaturas acima de 28°C, faixa que pesquisas científicas associam à redução da intensidade física durante as partidas.
Dentro desses cenários, os jogadores tendem a sofrer os seguintes impactos:
- Correr menos;
- Diminuir a frequência de arrancadas;
- Percorrer distâncias menores;
- Apresentar recuperação mais lenta, alterando inclusive o ritmo e a dinâmica do jogo.
O estudo aponta que cerca de um quarto das partidas poderá ser disputado sob condições de estresse térmico.
As cidades que apresentam maior risco de registrar temperaturas superiores a 35°C durante o período da competição são Monterrey, Dallas e Miami.
Já a umidade elevada em locais como Houston e Miami pode intensificar ainda mais a sensação de calor.
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Meses mais quentes
O aumento da temperatura média do planeta tornou os meses de junho e julho significativamente mais quentes em 14 das 16 cidades que receberão jogos neste ano.
Por outro lado, sedes como Toronto e Vancouver aparecem entre as menos suscetíveis ao calor extremo, embora também possam ser impactadas por eventuais ondas de calor.
Redução de riscos
Diante da situação, a Fifa anunciou medidas para reduzir os riscos, como:
- Pausas obrigatórias para hidratação durante as partidas
- Priorização de horários menos quentes em parte do calendário
No entanto, especialistas e atletas têm questionado se as iniciativas são suficientes diante das projeções climáticas.
A entidade também voltou atrás na decisão inicial de proibir a entrada de garrafas de água nos estádios para o público, após alertas sobre o risco de desidratação entre os torcedores.
O secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Simon Stiell, defendeu que as pausas para hidratação sirvam como lembrete dos impactos do aquecimento global e da necessidade de reduzir as emissões de combustíveis fósseis.
Riscos à saúde
Os pesquisadores alertaram que, além dos efeitos sobre o espetáculo esportivo, o calor excessivo pode representar riscos à saúde de atletas e espectadores, especialmente em estádios abertos localizados nas regiões mais quentes da América do Norte.
De acordo com estudos recentes, a combinação entre altas temperaturas e umidade tende a dificultar o resfriamento natural do corpo, aumentando o risco de exaustão térmica durante atividades físicas intensas.