Com gol de Mbappé, França supera retranca de Paraguai e avança na Copa

O Paraguai vendeu caro a vaga às quartas de final, mas a França conseguiu furar a defesa sul-americana e superar toda "cera" digna de um jogo de Libertadores. Os franceses venceram por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Kylian Mbappé, e avançaram na Copa do Mundo 2026.

Garoto do Paris Saint-Germain, o atacante Désiré Doué entrou no segundo tempo para decidir o confronto. Logo em sua primeira jogada, o jogador partiu para cima da marcação e foi derrubado com falta dentro da área, em lance que precisou ser revisado pelo VAR para a penalidade ser assinalada.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na marca da cal, Mbappé correu para a batida com a frieza de quem já converteu três pênaltis em uma final de Copa do Mundo. O camisa 10 deslocou o goleiro e marcou o único gol da partida.

O Paraguai até tentou reagir depois do gol, se desfazendo da formação 5-4-1 e colocando o meia Maurício, do Palmeiras, em campo, mas a França controlou o jogo e parou todos os contra-ataques dos sul-americanos.

Com o resultado, a França garante classificação às quartas de final da Copa, e enfrentará Marrocos valendo vaga na semi. Os marroquinos venceram Canadá na tarde deste sábado, 4, e foram a primeira seleção a garantir vaga na próxima fase. O duelo acontece na próxima quinta-feira, 9, às 17h, em Boston, nos Estados Unidos.