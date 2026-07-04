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COPA DO MUNDO

Marrocos consegue feito inédito após eliminar Canadá na Copa; saiba qual

Seleção africana derrotou anfitriãs canadenses por 3x0

Cássio Moreira
Por
Jogadores de Marrocos celebram vitória contra o Canadá
Jogadores de Marrocos celebram vitória contra o Canadá - Foto: Thomas Coex | AFP

A seleção marroquina conseguiu dois feitos inéditos ao derrotar o Canadá por 3x0, neste sábado, 4, em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo 2026. O time liderado por Hakimi garantiu sua vaga para a próxima fase do mata-mata da competição.

A vitória garantiu aos marroquinos o status de única seleção do continente africano a chegar por duas vezes nas quartas-de-final da Copa do Mundo. Gana, Senegal e Camarões, que haviam chegado até a fase em edições anteriores, não voltaram a estar entre os oito melhores do torneio.

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O segundo feito protagonizado pela seleção marroquina também tem ligação com sua classificação para as quartas. Semifinalista em 2022, a seleção de Marrocos é a primeira de seu continente a chegar entre os oito melhores por duas edições consecutivas.

Marrocos na Copa

A seleção marroquina ainda não perdeu na atual edição da competição. Participante do Grupo C, o mesmo da Seleção Brasileira, Marrocos empatou com time comandado por Carlo Ancelloti, vencendo a Escócia por 1 a 0 na segunda rodada, e o Haiti por 4 x 2.

Nos 16 avos, Marrocos enfrentou a Holanda, despachando os europeus para a casa na disputa por pênaltis. Já neste sábado, 4, pelas oitavas, o time eliminou os anfitriãs canadenses por 3 a 0.

Marrocos espera o vencedor do jogo entre Paraguai e França para conhecer seu adversário nas quartas.

Jogos de Marrocos na Copa 2026

  • Marrocos 1 x 1 Brasil
  • Marrocos 1 x 0 Escócia
  • Marrocos 4 x 2 Haiti
  • Marrocos 1 x 1 Holanda
  • Marrocos 3 x Canadá
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