Com promoção e combos, Bahia inicia venda de ingressos para amistoso

O Bahia iniciou o processo de venda de ingressos para o amistoso internacional contra o Montevideo City Torque, do Uruguai, marcado para o próximo dia 4 de julho, às 11h, na Arena Fonte Nova. A partida faz parte da preparação do Tricolor durante a pausa no calendário provocada pela Copa do Mundo de 2026.

Para a partida, o Tricolor preparou um projeto especial de combos, em que até três ou quatro ingressos podem ser adquiridos de uma só vez. A venda dos ingressos unitários, entretanto, seguem à venda, e a partir de R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Para sócios do plano "Esquadrão na Fonte", o check-in está disponível a partir de R$ 15.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda os combos

A nova política de vendas do Bahia torna o ingresso duas vezes mais barato para quem optar pelos combos promocionais. No setor Norte, por exemplo, a entrada inteira custa R$ 100 na compra avulsa. Já no Combo 1, que reúne quatro ingressos, cada bilhete sai por R$ 47,50 — menos da metade do valor original.

O Combo 2, por sua vez, oferece três ingressos e também garante um grande desconto. No setor Norte, o pacote é vendido por R$ 150, fazendo com que cada entrada custe R$ 50, apenas R$ 2,50 a mais do que no Combo 1 e ainda bem abaixo do preço da compra individual.

Veja os combos e tabela de preços:

Foto: Divulgação | ECBahia

Foto: Divulgação | ECBahia

Os bilhetes estão sendo comercializados exclusivamente pela plataforma "Ingresse". Para efetuar a compra, o torcedor poderá acessar o site da Arena Fonte Nova, selecionar a partida e ser redirecionado para o sistema de vendas, ou entrar diretamente no portal da Ingresse.

O acesso ao estádio seguirá o modelo adotado pelo Bahia em seus jogos como mandante, sendo realizado apenas por meio da biometria facial.

Cronograma de vendas

Quarta-feira (2): abertura das vendas para o público geral, às 10h;

Quinta-feira (3): vendas para o público geral durante todo o dia;

Sexta-feira (4): comercialização até as 11h45, horário próximo ao início da partida.

Amistoso

O duelo diante do Montevideo City Torque, clube que também integra o Grupo City, servirá para dar ritmo ao elenco comandado por Rogério Ceni antes da retomada da temporada. O Bahia voltará a disputar uma partida oficial no dia 17 de julho, quando enfrenta a Chapecoense, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do amistoso na Fonte Nova, o Esquadrão já tem outro compromisso preparatório confirmado. No dia 12 de julho, a equipe encara o Fluminense, no Maracanã, em mais um teste antes da sequência da temporada.