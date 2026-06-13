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Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta segunda-feira (15/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta segunda, 15, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Seleção Espanhola
Seleção Espanhola - Foto: RFEF

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais grandes estreias nesta segunda-feira, 15, com Espanha x Cabo Verde, Arábia Saudita x Uruguai, Bélgica x Egito e Irã x Nova Zelândia sendo decididos ao longo do dia.

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Espanha x Cabo Verde

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Grupo H: Espanha x Cabo Verde - Atlanta, nos EUA - 13h em Brasília e 12h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Dani Olmo, Nico Williams e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes e Stopira; Kevin Pina, Jamiro Monteiro e Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes e Dailon Livramento. Técnico: Bubista.

Desfalques

Espanha: Lamine Yamal, do Barcelona, ainda está se recuperando de uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda sofrida em abril, mas já voltou a participar de parte dos treinamentos abertos com o grupo, tendo sido poupado do último amistoso contra o Peru e ficando como dúvida para a partida de estreia.

Junto a ele, o ponta Nico Williams e o atacante Víctor Muñoz também estão sob cuidados do departamento médico e de condicionamento físico nos Estados Unidos, podendo ou não integrar a primeira escalação.

Cabo Verde: Logan Costa, zagueiro central do Villarreal, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e ficou quase um ano longe dos gramados, retornado apenas às vésperas da convocação e jogando poucos minutos no fim de maio.

Arábia Saudita x Uruguai

Grupo H: Arábia Saudita x Uruguai - Miami, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT, e no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Lajami e Moteb Al-Harbi; Abdullah Al-Khaibari, Mohammed Kanno e Nasser Al-Dawsari; Ayman Yahya, Feras Al-Buraikan e Salem Al-Dawsari. Técnico: Georgios Donis.

Uruguai: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez e Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Federico Valverde e Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Desfalques

Arábia Saudita: Salem Al-Dawsari, capitão da equipe, sofreu uma lesão decorrente de uma forte pancada no amistoso contra a Colômbia e vem realizando fisioterapia intensiva em separado para tentar se recuperar a tempo da estreia.

Já Firas Al-Buraikan, principal atacante do time, deixou o campo lesionado no mesmo teste preparatório contra os colombianos. Os exames descartaram gravidade extrema e ele foi mantido no elenco do Mundial, mas cumpre um cronograma de transição física sob cuidados médicos.

Uruguai: Giorgian De Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, já se apresentou se recuperando de uma fratura recente na clavícula e, durante os treinamentos em Montevidéu, sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, com tempo estimado de recuperação de pelo menos 21 dias, o que o tira da estreia.

Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, sofreu uma distensão/lesão muscular e foi liberado para iniciar tratamentos específicos sob os cuidados de médicos particulares e da federação.

Bélgica x Egito

Grupo G: Bélgica x Egito - Seattle, nos EUA - 16h em Brasília e 12h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Zeno Debast, Arthur Theate e Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans e Kevin De Bruyne; Jérémy Doku, Romelu Lukaku e Leandro Trossard. Técnico: Rudi Garcia.

Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Hamdi Fathi e Emam Ashour; Ahmed "Zizo" Sayed, Omar Marmoush e Mohamed Salah. Técnico: Hossam Hassan.

Desfalques

Bélgica: Romelu Lukaku, maior artilheiro da história da seleção, vive uma temporada muito complicada por problemas físicos. Ele lida com uma lesão persistente no quadril (além de dores no tornozelo) e passou os últimos meses em reabilitação na Antuérpia, e segue rotina controlada para tentar jogar a fase de grupos.

Kevin De Bruyne, principal craque da equipe, tratou uma lesão ocular que o afastou dos gramados no fim da temporada europeia. Ele já se mostra recuperado para os treinamentos, mas a comissão médica segue dosando suas cargas de trabalho.

Já Zeno Debast, zagueiro do Sporting, sofreu uma lesão muscular no fêmur durante os treinamentos, e deve desfalcar a equipe nas duas primeiras rodadas, ficando disponível apenas a partir do terceiro jogo da fase de grupos.

Egito: Mohamed Salah, atacante do Liverpool, sofreu uma leve lesão em um treinamento recente, mas segue em tratamento em período integral para tentar estrear sem restrições.

Já Ahmed "Zizo" Sayed, meio-campista e ponta do Zamalek, sofreu uma lesão muscular substancial que afetou sua rotina ideal de treinos com bola e ritmo de jogo antes da convocação, sendo dúvida para a estreia.

Irã x Nova Zelândia

Grupo G: Irã x Nova Zelândia - Los Angeles, nos EUA - 22h em Brasília e 18h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Irã: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh e Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi e Saman Ghoddos; Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi e Alireza Jahanbakhsh; Sardar Azmoun. Técnico: Amir Ghalenoei.

Nova Zelândia: Alex Paulsen; Tim Payne, Michael Boxall, Nando Pijnaker e Liberato Cacace; Joe Bell, Matthew Garbett e Sarpreet Singh; Elijah Just, Chris Wood e Ben Waine. Técnico: Darren Bazeley.

Desfalques

Irã: Sem desfalques.

Nova Zelândia: Ryan Thomas, meio-campista do PEC Zwolle, sofreu uma lesão no tendão da coxa (hamstring) e desfalcou a equipe nos amistosos preparatórios de junho (contra Haiti e Inglaterra), realizando tratamento intensivo para tentar atuar na estreia.

Já Joe Bell, volante do Viking FK, apresentou uma lesão na panturrilha às vésperas do início do torneio e segue sob monitoramento diário e cronograma de transição física.

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