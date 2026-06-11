Copa do Mundo: onde assistir os jogos deste sábado (13/06/2026)

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A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais grandes estreias neste sábado, 13, com a tão esperada estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos pela primeira partida do Grupo C.

Catar x Suíça

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Grupo B: Catar x Suíça - Santa Clara, nos EUA - 16h em Brasília e 12h no horário local



Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.



Prováveis escalações

Catar: Meshaal Barsham; Ismaeel Mohammad, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes e Mohammed Waad; Jassem Gaber, Ahmed Fathy e Mostafa Mesaal; Akram Afif, Almoez Ali e Yusuf Abdurisag. Técnico: Tintín Márquez.

Suíça: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka e Remo Freuler; Ruben Vargas, Fabian Rieder (ou Djibril Sow) e Dan Ndoye; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Desfalques

Catar: Sem desfalques.

Suíça: Zeki Amdouni, atacante do Burnley, passou quase toda a temporada europeia afastado devido a uma grave ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Apesar de ter atuado por menos de uma hora somada antes do torneio, ele foi mantido no elenco final por ser considerado peça-chave, mas segue sob cuidados especiais e cronograma físico controlado para ganhar ritmo.

Além dele, Noah Okafor, ponta do Leeds United, sofreu uma lesão na panturrilha na reta final da temporada inglesa que o tirou dos últimos jogos do seu clube. Ele foi mantido na delegação e desfalcou a equipe nos primeiros testes, iniciando a transição física no departamento médico, voltando a ganhar apenas alguns minutos em campo no amistoso recente contra a Austrália e ainda aparecendo como dúvida para a estreia.

Brasil x Marrocos

Grupo C: Brasil x Marrocos - Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT e no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago (Endrick) e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi e Ismael Saibari; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi e Soufiane Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Desfalques

Brasil: Neymar já se apresentou com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, desfalcando o Brasil nos amistosos preparatórios (contra Panamá e Egito), realizando tratamento intensivo na Granja Comary e ficando de fora da estreia na Copa.

Marrocos: Abde Ezzalzouli, atacante do Real Betis, sofreu uma entorse no ligamento lateral do joelho direito após uma trombada acidental com o próprio companheiro de equipe Chadi Riad. Os exames iniciais apontam um tempo estimado de recuperação de três a quatro semanas, e embora corra sério risco de ser cortado caso a gravidade se confirme, ele foi mantido na delegação enquanto a comissão esgota os prazos para avaliar se ele terá condições de atuar no decorrer do torneio.

Noussair Mazraoui, lateral-esquerdo do Manchester United, sofreu uma luxação no ombro logo no início do mesmo amistoso. Diferente de Ezzalzouli, a expectativa interna é um pouco mais otimista para que ele retome os treinos rapidamente, mas ele cumpre cronograma de fisioterapia e segue sob os cuidados dos médicos, sendo dúvida para as primeiras sessões de treino com bola.

Haiti x Escócia

Grupo C: Haiti x Escócia - Boston, nos EUA - 22h em Brasília e 21h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne (ou Hannes Delcroix) e Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Leverton Pierre e Jean-Ricner Bellegarde; Derrick Etienne Jr., Duckens Nazon e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

Escócia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna e Andy Robertson; John McGinn, Billy Gilmour, Scott McTominay e Ryan Christie; Che Adams e Lyndon Dykes. Técnico: Steve Clarke.

Desfalques

Haiti: Olivier Woodensky Pierre, único jogador do elenco que atua no futebol local do próprio Haiti, enfrentou sérios problemas com documentações e vistos por conta da crise de segurança em seu país, atrasando sua apresentação. Além das questões burocráticas, ele iniciou os treinamentos sob cuidados especiais e monitoramento físico devido ao tempo em que ficou sem treinar em alto nível com o grupo, recebendo um cronograma controlado antes da estreia, podendo desfalcar a equipe.

Escócia: Craig Gordon, goleiro de 43 anos titular na campanha histórica de classificação da Escócia, lesionou o ombro no início do ano e não disputa uma partida oficial desde janeiro. Ainda assim, ele provou evolução na recuperação e foi mantido na convocação definitiva para o Mundial, seguindo rotina controlada com os fisioterapeutas para assegurar condições de jogo.