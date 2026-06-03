Copa do Mundo: os jogadores nascidos no Brasil que vão defender outras seleções

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A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já entrou na reta final. Com o torneio marcado para começar no dia 11 de junho, as seleções participantes já divulgaram suas listas de convocados e, além dos 26 atletas escolhidos para representar o Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, outros quatro jogadores nascidos no país também estarão presentes na competição.

Os atletas defenderão as cores de Portugal, Paraguai e Catar graças às regras da Fifa que permitem a mudança de seleção em determinadas situações. Para isso, o jogador precisa possuir vínculo com a outra nação, seja por nascimento, ascendência familiar ou período de residência, além de não ter atuado oficialmente pela equipe principal do país de origem.

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Casos como os de Jorginho, atualmente no Flamengo, e Thiago Alcântara ajudam a ilustrar a regra. Nascido no Brasil, Jorginho optou por defender a Itália, enquanto Thiago, filho de brasileiros e nascido na Itália, construiu sua trajetória internacional pela Espanha.

Carioca vai disputar o segundo Mundial por Portugal



Entre os brasileiros presentes na Copa está Matheus Nunes. O volante do Manchester City apareceu na convocação de Portugal divulgada em 19 de maio e disputará sua segunda edição de Copa do Mundo.

Natural do Rio de Janeiro, o meio-campista de 27 anos iniciou a carreira em solo português. Primeiro passou pelo Ericeirense e, posteriormente, pelo Estoril Praia, clube onde fez sua estreia profissional.

A ascensão ganhou força em 2019, quando acertou com o Sporting. Pela equipe, participou da campanha que terminou com o título do Campeonato Português na temporada 2020/21.

Depois da passagem de destaque no futebol português, Matheus seguiu para o Wolverhampton antes de ser contratado pelo Manchester City. Pela seleção portuguesa, já esteve na Copa do Mundo de 2022 e também na Eurocopa de 2024. Até aqui, soma 19 partidas e dois gols pela equipe europeia.

A estreia de Portugal acontece no dia 17 de junho, às 14h, diante da República Democrática do Congo.

Matheus Nunes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Do Palmeiras para a Seleção Paraguaia



Outro nome da lista é Maurício. O meia do Palmeiras foi chamado para representar o Paraguai nesta edição do Mundial.

Nascido em São Paulo, o jogador de 24 anos começou a trajetória profissional no Cruzeiro, em 2019. Depois, construiu uma passagem de quatro temporadas pelo Internacional até ser contratado pelo Palmeiras em 2024.

Pelo clube paulista, conquistou o Campeonato Paulista desta temporada.

Antes de optar pelo Paraguai, Maurício acumulou convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira, atuando nas equipes Sub-20 e Sub-23. Com ascendência paraguaia por parte do pai, iniciou o processo para obter a cidadania em 2025. A documentação foi concluída neste ano e o técnico Gustavo Alfaro realizou sua primeira convocação em março.

O primeiro compromisso paraguaio será diante dos Estados Unidos, anfitriões da competição, no dia 12 de junho, às 22h, em Los Angeles.

Maurício Prado - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Dupla reforça a seleção do Catar



A Seleção do Catar, anfitriã da Copa de 2022, também contará com dois jogadores ligados ao Brasil em sua lista para o Mundial.

Um deles é o zagueiro Lucas Mendes. Nascido em Curitiba, ele atua no futebol catariano desde 2014, quando chegou ao El Jaish. Ao longo da trajetória no país, também vestiu as camisas do Al-Duhail e do Al-Gharafa, antes de acertar com o Al-Wakrah, clube que defende atualmente.

Já Edmilson Júnior possui uma história diferente. O atacante nasceu em Liège, na Bélgica, durante o período em que seu pai, Edmilson Paulo, atuava no futebol local.

Desde 2018, Edmilson joga pelo Al-Duhail e nunca teve passagem pelo futebol brasileiro. Mesmo assim, integra a lista da seleção catariana para a disputa da Copa do Mundo.

O Catar fará sua estreia no torneio no dia 13 de junho, às 16h, contra a Suíça, na cidade de Santa Clara.