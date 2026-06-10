Entre despedidas e estreias: a Copa do Mundo das gerações

A Copa do Mundo de 2026 não será apenas o principal evento do futebol mundial nos próximos dias. O torneio também simbolizará uma importante passagem de bastão entre gerações. Se para alguns jogadores a competição representará o início de uma trajetória que pode marcar época, para outros será a oportunidade de disputar o Mundial pela última vez.

Às vésperas da abertura da competição, marcada para esta quinta-feira, 11, no Estádio Azteca, no México, o torneio reúne dois cenários distintos: o surgimento de novos protagonistas e a despedida de atletas que ajudaram a definir uma era do futebol internacional.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os jovens que viverão a primeira experiência em uma Copa do Mundo estão nomes já consolidados no cenário europeu, como Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise, João Neves, Nico Paz e Arda Güler. O Brasil também será representado por duas promessas da nova geração: Endrick e Rayan, ambos com apenas 19 anos.

A estreia de uma nova geração

Os jogadores que disputarão seu primeiro Mundial chegam cercados de expectativas e apontados como possíveis protagonistas das próximas edições do torneio.

Erling Haaland – 25 anos

Michael Olise – 24 anos

João Neves – 21 anos

Arda Güler – 21 anos

Nico Paz – 21 anos

Endrick – 19 anos

Rayan – 19 anos

Lamine Yamal – 18 anos

Se por um lado a Copa de 2026 servirá como porta de entrada para novos talentos, por outro marcará a despedida de alguns dos maiores nomes do futebol das últimas décadas.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, protagonistas de uma das maiores rivalidades da história do esporte, disputarão a competição pela sexta vez. A expectativa é de que ambos encerrem suas trajetórias em Mundiais após o torneio.

Além da dupla, outros ícones também chegam ao campeonato em reta final de carreira. Entre eles estão Luka Modric, Manuel Neuer, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Sadio Mané, Son Heung-min, Neymar e o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, que, assim como Messi e Cristiano Ronaldo, também alcançará a marca de seis participações em Copas do Mundo.

A última dança dos craques

Cristiano Ronaldo – 41 anos

Luka Modric – 40 anos

Manuel Neuer – 40 anos

Guillermo Ochoa – 40 anos

Lionel Messi – 39 anos

Kevin De Bruyne – 35 anos

Neymar – 34 anos

Mohamed Salah – 34 anos

Sadio Mané – 34 anos

Son Heung-min – 34 anos

Independentemente dos resultados alcançados ao longo da competição, a despedida desses atletas representa o encerramento de um ciclo histórico para o futebol mundial. Muitos deles acumularam títulos, recordes e atuações que marcaram gerações de torcedores.

Ao mesmo tempo, a Copa de 2026 pode ser o palco do nascimento de novas lendas. O torneio reunirá, em um mesmo cenário, jogadores que ajudaram a construir a história recente do esporte e jovens que tentam escrever os primeiros capítulos de suas carreiras em Mundiais.

A competição será aberta nesta quinta-feira, 11, às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O confronto inaugural colocará frente a frente México e África do Sul, em partida válida pelo Grupo A.