SHOW DOS DONOS DA CASA!
Estados Unidos dominam Paraguai e goleiam na estreia da Copa do Mundo
Duelo terminou em triunfo norte-americano por 4 a 1
O último país-sede a entrar em campo na Copa do Mundo de 2026 teve uma estreia de gala diante de sua torcida. Os Estados Unidos se impuseram em casa e venceram o Paraguai por 3 a 1 no Estádio de Los Angeles, em Inglewood. A equipe comandada pelo técnico Mauricio Pochettino construiu uma vantagem de três gols ainda no primeiro tempo e surpreendeu os paraguaios.
Com grande atuação do meia Christian Pulisic, os norte-americanos contaram com dois gols do atacante Folarin Balogun, que ainda teve outro tento anulado pela arbitragem. O placar foi aberto com um gol contra do volante Damián Bobadilla, do São Paulo, na quarta partida desta Copa do Mundo.
O Paraguai descontou na segunda etapa com o brasileiro naturalizado paraguaio Maurício, jogador do Palmeiras. A seleção sul-americana também conta com outros nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Ramón Sosa e Gatito Fernández.
Já na reta final da partida, o meia Giovanni Reyna, ex-Borussia Dortmund e atualmente no Borussia Monchengladbach, sacramentou o placar com um golaço de trivela.
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O duelo abriu a disputa do Grupo D da Copa do Mundo. Com a vitória, os Estados Unidos largam na frente com três pontos, enquanto Turquia e Austrália completam a primeira rodada da chave no próximo domingo (14), à 1h (horário de Brasília), no BC Place Stadium.
Lance inusitado
O árbitro Danny Makkelie protagonizou uma situação incomum durante a partida. Inicialmente, o holandês marcou falta de Tim Ream sobre Jorge Almirón e aplicou cartão amarelo ao defensor norte-americano. Pouco depois, porém, foi chamado pelo VAR para revisar o lance por meio do protocolo de erro de identificação.
Após analisar as imagens, Makkelie concluiu que não houve infração e que Almirón havia simulado o contato. Com isso, o juiz anulou o cartão amarelo dado a Ream e advertiu o meia paraguaio por simulação. A decisão chamou atenção porque a revisão ocorreu após o reinício da partida, mas o procedimento está previsto no novo regulamento em situações específicas envolvendo correção de punições disciplinares.