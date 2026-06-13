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SHOW DOS DONOS DA CASA!

Estados Unidos dominam Paraguai e goleiam na estreia da Copa do Mundo

Duelo terminou em triunfo norte-americano por 4 a 1

Lucas Vilas Boas
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Balogun marcou dois gols dos EUA na partida
Balogun marcou dois gols dos EUA na partida - Foto: Divulgação | Fifa

O último país-sede a entrar em campo na Copa do Mundo de 2026 teve uma estreia de gala diante de sua torcida. Os Estados Unidos se impuseram em casa e venceram o Paraguai por 3 a 1 no Estádio de Los Angeles, em Inglewood. A equipe comandada pelo técnico Mauricio Pochettino construiu uma vantagem de três gols ainda no primeiro tempo e surpreendeu os paraguaios.

Com grande atuação do meia Christian Pulisic, os norte-americanos contaram com dois gols do atacante Folarin Balogun, que ainda teve outro tento anulado pela arbitragem. O placar foi aberto com um gol contra do volante Damián Bobadilla, do São Paulo, na quarta partida desta Copa do Mundo.

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O Paraguai descontou na segunda etapa com o brasileiro naturalizado paraguaio Maurício, jogador do Palmeiras. A seleção sul-americana também conta com outros nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Ramón Sosa e Gatito Fernández.

Já na reta final da partida, o meia Giovanni Reyna, ex-Borussia Dortmund e atualmente no Borussia Monchengladbach, sacramentou o placar com um golaço de trivela.

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O duelo abriu a disputa do Grupo D da Copa do Mundo. Com a vitória, os Estados Unidos largam na frente com três pontos, enquanto Turquia e Austrália completam a primeira rodada da chave no próximo domingo (14), à 1h (horário de Brasília), no BC Place Stadium.

Lance inusitado

O árbitro Danny Makkelie protagonizou uma situação incomum durante a partida. Inicialmente, o holandês marcou falta de Tim Ream sobre Jorge Almirón e aplicou cartão amarelo ao defensor norte-americano. Pouco depois, porém, foi chamado pelo VAR para revisar o lance por meio do protocolo de erro de identificação.

Após analisar as imagens, Makkelie concluiu que não houve infração e que Almirón havia simulado o contato. Com isso, o juiz anulou o cartão amarelo dado a Ream e advertiu o meia paraguaio por simulação. A decisão chamou atenção porque a revisão ocorreu após o reinício da partida, mas o procedimento está previsto no novo regulamento em situações específicas envolvendo correção de punições disciplinares.

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Copa do Mundo 2026

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