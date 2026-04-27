Fifa negocia novo aumento milionário na premiação da Copa de 2026

A Fifa, entidade que controla o futebol internacional, anunciou neste domingo, 26, que mantém negociações com as federações nacionais para aumentar as premiações para todas as seleções que disputarão a Copa do Mundo em 2026.

Segundo o “The Guardian”, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Conselho da Fifa, que se reunirá na próxima terça-feira, 28, antecedendo o septuagésimo sexto Congresso da entidade, que acontecerá em Vancouver.

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“Antes da reunião do Conselho da Fifa em Vancouver, no Canadá, em 28 de abril de 2026, a Fifa confirma que está em negociações com federações de todo o mundo para aumentar as receitas disponíveis. Isso inclui um aumento proposto nas contribuições financeiras para todas as equipes classificadas para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e no financiamento para desenvolvimento disponível para todas as 211 associações membros”, informou um porta-voz da entidade.

Anúncio anterior

Em dezembro de 2025, a Fifa anunciou que a premiação da Copa do Mundo de 2026 será 50% maior que a da edição anterior, totalizando o montante de 655 milhões de dólares, valores que cercam os R$ 3,3bi, após concordar com uma contribuição financeira recorde de 727 milhões de dólares (3,6 bilhões) para o torneio.

O jornal informou que muitas associações europeias solicitaram à FIFA um aumento nos valores dos prêmios, devido às preocupações com possíveis perdas financeiras durante a disputa do Mundial.

Quanto cada seleção vai ganhar?

O anúncio em dezembro informou que os campeões levariam para casa cerca de 50 milhões de dólares, e os vice-campeões 33 milhões de dólares, enquanto 16 seleções que não conseguirem passar da fase de grupos receberiam cerca de 9 milhões de dólares.

Cada nação qualificada teria o direito de receber 1,5 milhão de dólares, direcionados aos custos de preparação.

Dinheiro separado

O relatório anual da FIFA do ano de 2025 informou que cerca de 93% da receita orçada para o Mundial já tinha sido contratada no final do ano passado, graças ao sucesso que teve a Copa do Mundo de Clubes, que foi realizada também nos Estados Unidos.